DGS başvuruları ne zaman 2020 (Başvuru tarihi)

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından uygulanan Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) başvuruların ne zaman yapılacağı inetrnette merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, 2020 DGS ne zaman? 2020 DGS başvuruları ne zaman yapılacak? 2020 DGS başvuru tarihi açıklandı mı? İşte ÖSYM sınav takvimi ve 2020 DGS başvuru tarihi ile ilgili merak edilen soruların yanıtları…

2020 DGS NE ZAMAN YAPILACAK?

Corona virüsü nedeniyle ÖSYM tarafından ertelenen sınavlar arasında DGS de bulunuyor. Bu yıl gerçekleştirilecek DGS sınavının yeni ÖSYM takvimine göre, 9 Ağustos 2020 tarihinde yapılacak.

DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK? DGS BAŞVURU TARİHİ AÇIKLANDI MI?

ÖSYM'den yapılan açıklamada "Başkanlığımız tarafından 2020 yılında yapılması planlanan sınavların uygulanma tarihleri yeniden düzenlenmiştir." denildi ve güncel 2020 ÖSYM sınav takvimi paylaşıldı. Güncel takvimde DGS'nin 9 Ağustos'ta yapılacağı bildirildi. Ancak DGS ile ilgili başvuru tarihi açıklanmadı.

DGS 60 Sayısal (Matematik) ve 60 Sözel (Türkçe) olmak üzere toplam 120 sorudan oluşur. Sınav süresi ise 150 dakika yani 2 saat 30 dakikadır.1- Temel Kavramlar (Sayılar)2- Rasyonel Sayılar ve Ondalık Kesirler3- Sayı Sistemleri ve Basamak Kavramı4- Asal Çarpanlar ve Tam Bölen Sayısı5- Bölme ve Bölünebilme Kuralları6- Faktöriyel7- Obeb (Ebob) ve Okek (Ekok)8- Taban Aritmetiği9- Denklem Çözme10- Basit Eşitsizlikler ve Sıralama11- Mutlak Değer12- Üslü Sayılar13- Kareköklü Sayılar14- Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler15- Oran Orantı16- Sayı Problemleri17- Kesir Problemleri18- Yaş Problemleri19- Yüzde Problemleri20- Kar ve Zarar Problemleri21- Faiz Problemleri22- Karışım Problemleri23- Hız Hareket Problemleri24- İşçi ve Havuz Problemleri25- Kümeler26- Fonksiyonlar27- İşlem28- Modüler Aritmetik29- Permütasyon30- Kombinasyon31- Olasılık32- Sayısal Mantık1- Geometrik Kavramlar ve Doğruda açılar2- Çokgenler ve Dörtgenler3- Çember ve Daire4- Analitik Geometri5- Katı Cisimler1- Sözcükte Anlam2- Cümlede Anlam3- Paragraf4- Anlatım Bozuklukları5- Sözel Mantık