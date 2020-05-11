DGS başvuruları ne zaman 2020 (Başvuru tarihi)

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından uygulanan Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) başvuruların ne zaman yapılacağı inetrnette merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, 2020 DGS ne zaman? 2020 DGS başvuruları ne zaman yapılacak? 2020 DGS başvuru tarihi açıklandı mı? İşte ÖSYM sınav takvimi ve 2020 DGS başvuru tarihi ile ilgili merak edilen soruların yanıtları…
2020 DGS NE ZAMAN YAPILACAK?
Corona virüsü nedeniyle ÖSYM tarafından ertelenen sınavlar arasında DGS de bulunuyor. Bu yıl gerçekleştirilecek DGS sınavının yeni ÖSYM takvimine göre, 9 Ağustos 2020 tarihinde yapılacak.
DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK? DGS BAŞVURU TARİHİ AÇIKLANDI MI?
ÖSYM'den yapılan açıklamada "Başkanlığımız tarafından 2020 yılında yapılması planlanan sınavların uygulanma tarihleri yeniden düzenlenmiştir." denildi ve güncel 2020 ÖSYM sınav takvimi paylaşıldı. Güncel takvimde DGS'nin 9 Ağustos'ta yapılacağı bildirildi. Ancak DGS ile ilgili başvuru tarihi açıklanmadı.
DGS'DE KAÇ SORU VAR?
DGS 60 Sayısal (Matematik) ve 60 Sözel (Türkçe) olmak üzere toplam 120 sorudan oluşur. Sınav süresi ise 150 dakika yani 2 saat 30 dakikadır. DGS KONULARI DGS MATEMATİK KONULARI
1- Temel Kavramlar (Sayılar)
2- Rasyonel Sayılar ve Ondalık Kesirler
3- Sayı Sistemleri ve Basamak Kavramı
4- Asal Çarpanlar ve Tam Bölen Sayısı
5- Bölme ve Bölünebilme Kuralları
6- Faktöriyel
7- Obeb (Ebob) ve Okek (Ekok)
8- Taban Aritmetiği
9- Denklem Çözme
10- Basit Eşitsizlikler ve Sıralama
11- Mutlak Değer
12- Üslü Sayılar
13- Kareköklü Sayılar
14- Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler
15- Oran Orantı
16- Sayı Problemleri
17- Kesir Problemleri
18- Yaş Problemleri
19- Yüzde Problemleri
20- Kar ve Zarar Problemleri
21- Faiz Problemleri
22- Karışım Problemleri
23- Hız Hareket Problemleri
24- İşçi ve Havuz Problemleri
25- Kümeler
26- Fonksiyonlar
27- İşlem
28- Modüler Aritmetik
29- Permütasyon
30- Kombinasyon
31- Olasılık
32- Sayısal Mantık DGS GEOMETRİ KONULARI
1- Geometrik Kavramlar ve Doğruda açılar
2- Çokgenler ve Dörtgenler
3- Çember ve Daire
4- Analitik Geometri
5- Katı Cisimler DGS TÜRKÇE KONULARI
1- Sözcükte Anlam
2- Cümlede Anlam
3- Paragraf
4- Anlatım Bozuklukları
5- Sözel Mantık