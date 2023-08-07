DGS açıklandı mı? 2023 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS sonuçları için geri sayım başladı. Öğrenciler " DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?" merak ediliyor. Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları, iki yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen adayların sorguladığı konular arasında yer alıyor. Bu yıl 16 Temmuz tarihinde yapılan 2023 DGS sınavının ardından, sınava katılım sağlayan adaylar gözlerini ÖSYM sonuç duyurusuna çevirdi. Peki, DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?DGS sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu. ÖSYM 2023-DGS sonuçları 11 Ağustos tarihinde açıklayacak.Adaylar sınav sonuçlarını "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresi üzerinden öğrenebilecek.Adaylar, DGS sınav sonuçlarına 11 Ağustos 2023 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Adayın sınav sonuç bilgisinde;a) Testin sayısal ve sözel bölümlerindeki doğru ve yanlış cevap sayılarıb) Ön lisans başarı puanıc) 2021-DGS puanları (yerleştirmede kullanılabilecek puan türlerine uygun puanları) yazılı olacaktır. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.