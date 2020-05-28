DGS 2020 başvuru ne zaman? İşte yeni tarihi (ÖSYM Açıklama)

DGS Ne zaman, ÖSYM'den yeni açıklama geldi! ÖSYM tarafından düzenlenecek olan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tarihi ülkemizde alınan corona virüsü önemleri çerçevesinde ileri bir tarihe ertendi. Sınavın ileri bir tarihe alınmasının arından 2020 DGS güncel sınav takvimi ve DGS başvuruları adayların gündemine geldi. Peki, 2020 DGS başvuruları ne zaman? DGS sınavı hangi tarihe ertelendi? DGS ile ilgili başvuru tarihi 9-17 Haziran olarak duyuruldu.

28 Mayıs 2020 13:48
DGS 2020 başvuru ne zaman? İşte yeni tarihi (ÖSYM Açıklama)
Son dakika haberine göre; ÖSYM Başkanı Halis Aygün, geçtiğimiz günlerde "Tüm sınav tarihleri gözden geçirildi ve yeniden düzenlendi. YKS, MEB'in önereceği müfredat ve kazanımlara göre önceki yıllarla aynı çerçevede olacak"diyerek sınavların ertelendiğini duyurmuştu. Bu çerçevede 2020 DGS sınavının hangi tarihe alındığı başvuru aşamasında olan adaylar tarafından merak konusu oldu. işte, 2020 DGS başvuru tarihi ve DGS takvimine yönelik detaylar.
DGS NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yapılan düzenlemeye göre, 2020 DGS sınavı 9 Ağustos'ta uygulanacak. DGS ile ilgili başvuru tarihi 9-17 Haziran olarak duyuruldu.

ÖSYM BAŞKANI AYGÜN'DEN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Adayların gönül rahatlığıyla hazırlıklarını yapmaya devam etmesini öneren Aygün, "Adaylarımız eksiklerini tamamlasınlar. Onlar bizim evlatlarımız, geleceğimiz, onların mağdur olmaması için gerekenler yapılmaktadır ve yapılacaktır. Her türlü duruma göre hazırlıklarımızı yaptık ve yapıyoruz. Bu kapsamda, tüm sınav tarihleri gözden geçirildi ve yeniden düzenlendi. YKS, Milli Eğitim Bakanlığının önereceği müfredat ve kazanımlara göre önceki yıllarla aynı çerçevede olacak. " diye konuştu.

DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) NEDİR?

Dikey Geçiş Sınavı, 2000 yılından bu yana meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan sınavdır.

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