💥Karagümrük, Chelsea, Roma, Liverpool ve Milan gibi kulüplerde oynayan, bonservisi elinde olan 29 yaşındaki İtalyan futbolcu Fabio Borini'yi transfer ettiğini açıkladı. https://t.co/1viK9buQQh



— Sporx (@sporx) December 14, 2020

Süper Lig'de yaz transfer sezonunda yaptığı flaş transferlerle adından söz ettiren Fatih Karagümrük, devre arası transfer dönemine de hızlı bir giriş yaptı.İstanbul ekibi, kariyerinde Chelsea, Roma, Liverpool, Milan gibi takımların formasını giymiş olan ve son olarak Hellas Verona'da forma giyen hücum oyuncusu Fabio Borini'yi transfer ettiğini açıkladı.Karagümrük'ün Twitter hesabından "The Italian Job" (İtalyan işi) başlığıyla yaptığı yaptığı açıklamada "Fabio Borini, Karagümrük'te ifadeleri yer aldı.BIGLIA İLE 2 YIL OYNADIFabio Borini, yine Karagümrük'te yer alan Lucas Biglia ile birlikte Milan forması altında 2 yıl boyunca top koşturmuştu.Kariyeri boyunca 288 resmi maçta görev alan Borini, 66 gol kaydederken 25 de asist yaptı.