Devre arasının ilk büyük transferi Karagümrük'ten: Borini!

Fatih Karagümrük, son olarak Hellas Verona forması giyen hücum oyuncusu Fabio Borini'yi kadrosuna kattı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Devre arasının ilk büyük transferi Karagümrük'ten: Borini!
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14 Aralık 2020 19:42
Süper Lig'de yaz transfer sezonunda yaptığı flaş transferlerle adından söz ettiren Fatih Karagümrük, devre arası transfer dönemine de hızlı bir giriş yaptı.

İstanbul ekibi, kariyerinde Chelsea, Roma, Liverpool, Milan gibi takımların formasını giymiş olan ve son olarak Hellas Verona'da forma giyen hücum oyuncusu Fabio Borini'yi transfer ettiğini açıkladı.

Karagümrük'ün Twitter hesabından "The Italian Job" (İtalyan işi) başlığıyla yaptığı yaptığı açıklamada "Fabio Borini, Karagümrük'te ifadeleri yer aldı.

BIGLIA İLE 2 YIL OYNADI

Fabio Borini, yine Karagümrük'te yer alan Lucas Biglia ile birlikte Milan forması altında 2 yıl boyunca top koşturmuştu.

Kariyeri boyunca 288 resmi maçta görev alan Borini, 66 gol kaydederken 25 de asist yaptı.



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