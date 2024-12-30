Devre arasında şok ayrılık isteği!

Geçen sezonun devre arasında Lyon'dan gelen teklifi 'Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşamak istiyorum' diyerek reddeden İsmail Yüksek, bu sezon ortasında ise ayrılmak istiyor.
Tecrübeli futbolcunun bu sezon fazla süre bulamaması ve artık Avrupa tecrübesi yaşamak istemesinden dolayı gelen tekliflerin kabul edilmesini yönetime ilettiği belirtildi.
BU SEZON İSMAİL YÜKSEK
Bu sezon Fenerbahçe'de 20 maçta forma şansı bulan İsmail Yüksek, gol veya asist katkısı yapamadı.
Tecrübeli futbolcunun bu sezon fazla süre bulamaması ve artık Avrupa tecrübesi yaşamak istemesinden dolayı gelen tekliflerin kabul edilmesini yönetime ilettiği belirtildi.
BU SEZON İSMAİL YÜKSEK
Bu sezon Fenerbahçe'de 20 maçta forma şansı bulan İsmail Yüksek, gol veya asist katkısı yapamadı.