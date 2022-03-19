Devre arası yorumları: Beşiktaş - Hatayspor

Spor Toto Süper Lig'de 30. haftada Beşiktaş sahasında Atakaş Hatayspor'u konuk ederken ilk devre Batshuayi ve Saba'nın karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi.



Devre arasında yazar görüşlerini bir araya getirdik. İşte yorumlar...



ÖNDER ÖZEN



"Zemin ikinci devreyi çok etkileyecek. Beşiktaş adına maça iyi başlandı. Belirgin bir atak üstünlüğü ile başlandı ancak Hatay dakikalar ilerledikçe üstünlüğü aldı. Hatay orta sahayı çok çabuk geçti. Pek direnç görmedilr o bölgede. Genç kaleci Emre'nin bu gol hep aklında kalacaktır. İki takımın da oyununu beğendim. İkinci yarı teknik bir maçtan çok mücadele ruhu öne çıkacak zemin sebebiyle ve direkt oyun oynamaya alışkın olan takım avantaj sağlayabilir."



METİN TEKİN



"Beşiktaş'ta birçok şey sorgulanmaya başlandı. Rotasyon kelimesi Beşiktaş için geçerli olmamalı. Bugün Larin ile başlandı. Aynı oyunlar değil tabii geçen hafta ile. Daum'un da dediği gibi 'Futbol sahada ve sahayla oynanır'. Bu maçtaki zeminde de bunu görebiliyoruz. Maç çok karşılıklı gitti. İLk bölüm Beşiktaş, daha sonra Hatay maça ağırlık koydu. Kaleci Emre, Beşiktaş seyircisiyle çok iyi tanışmadı diyebiliriz ancak hava şartları da kaleci için çok kötü. Bu havalarda oyun biraz daha uzun topa dönecektir. Farklı bir ikinci devre bekliyorum."



ERMAN TOROĞLU



"İki takımın puanları hemen hemen eşit. Sahada iki takıma da bakıyorum Hatayspor daha şekilli oynuyor. Bir birleriyle daha iyi anlaşıyorlar. Beşiktaş öyle yapamıyor. Beşiktaş bir şeyler yapmaya çalışıyor ama olursa işte. Batshuayi bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ghezzal arada sahneye çıkmaya çalışıyor. Başka da Beşiktaş'ın bir şey oynadığı yok. Güven ne oynuyor? Nerede oynuyor? Sahada yok. Niye deniyor bunu anlamıyorum. Hatay çok dengeli oynuyor. Beşiktaş bireysel çabalarıyla oynuyor. Ghezzal bir şeyler yapmak istiyor ama ondan başka maça etki edebilecek bir oyuncu yok. İddia azaldı mı böyle oynarsın. Avrupa'ya gitmek istemiyorlar. Oyuncuları yoruyormuş."



TÜMER METİN



"Önder Hoca'nın 11'i hava şartlarını gözeterek güç dengeli bir kadro olmuş. İlk yarının son 10-12 dakikasında oyun Hatayspor lehine dengelendi. Güven ve Can Bozdoğan'dan etkisiz bir ilk yarı izledik. Necip ve Vida'nın da Hatayspor hücumcuların karşısında zaman zaman zorlandıklarını gördük"





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