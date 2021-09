Devre arası: Galatasaray için ne dediler?

Galatasaray, Kayserispor karşısında ilk yarıyı 2-0 geride tamamladı. Rıdvan Dilmen, Erman Toroğlu, Önder Özen ve Metin Tekin yorumladı.



RIDVAN DİLMEN

Çalışmış, konsantrasyonu yüksek, kalecisinden santrforuna kadar ciddi hazırlanmış bir Kayserispor. Attıkları gol de öyle. Emrah Başsan'ı arkaya kaçırdılar. Thiam'ı boşa çıkarıyorlar ikinci direkte. Rakip de uyuyor. Omurganın tamamı iyi oynuyor. Rakibin hatası kadar da kendi hücum etmeyi düşünen bir takım.



Kalecisinden santrforuna kadar iyi oynamayan bir Galatasaray. Kayserispor'un kapasitesi 7, 6'ya yakın oynuyor. Galatasaray'ın kapasitesi 10, 5'e yakınlar. Müthiş bir uyum problemi var. Geri pas atıyorlar, kornere gidiyor. 2-0 Galatasaray için kaybedilmiş bir maç değil. Dün örneğini gördük. Galatasaray 2-0 öndeyken yakalandı. Bu kez 2-0 gerideler.



Lazio maçını ödüllendirmek için takımdan bu takıma. Rotasyonun zamanı önemli. Fatih Terim rotasyonu doğru zamanda yapmadı. Hoca duygusal davrandı Sergen Yalçın gibi. Duygusallığın yeri yok. İlk kez 11'de çıkanlar var Galatasaray'da. Bedelini ödüyorlar. Nelsson ve Alpaslan uyumlu değiller.



Baktım Fatih Hoca ne yapması lazım. 3 değişiklik yapar. Morutan, Diagne ve Kerem'i alır. Bu 3 değişiklikle başlayacak. 4 yerlisi vardı, 3'e düşer. Hoca bir risk alacak, almalı da. Oyun olarak da dönüşü gözükmüyor. 3. bölgeye kadar gelmeye çalışıyor Galatasaray ama Kayserispor sıkı bir takım. Birlikte oynamama, takım halinde maça hazırlanamama... Burada kalan oyuncular, eksikler var. Kadro tamamken dinlendirilip buraya gelinebilirdi. Rotasyonu evde yapmak daha iyidir. Lazio perşembe pazardı. Bugün mecbur kalan rotasyonda da hazır olmayan Alpaslan, Gustavo Assunçao, Oğulcan ve hatta Feghouli, Mustafa...



Ya ayrılırsın ya güven verirsin. Ne ayrıldılar Feghouli'yle, ne güven verdiler. Feghouli'den Bülent Korkmaz çıkmaz. Galatasaray'ın ruhunu, kültürünü bilen bir oyuncu çıkmaz. Bir kulüp bulsa Feghouli, Galatasaray'ın göndeceğini biliyor. Feghouli, para kazanacağı bir kulüp olarak bakıyor Galatasaray'a. 3 yıldır bu. O zaman da kilo problemi vardı. Fatih Hoca'nın bazı kaybettiği oyuncular var. Bir tanesi de Feghouli. Bu tip oyuncular Bülent Korkmaz olmaz. Açık konuşmak gerekirse özverisiyle, kilosuyla görüyoruz. Vazgeçtiğiniz oyuncudan vazgeçeceksiniz. 3 yıldır Feghouli gitti, geldi. Belhanda 3-4 sene devam etti.



Galatasaray sanki Kayserispor ile hazırlık maçı almış gibi. 15 dakikalık bir süresi var Galatasaray'ın. İyi oynar, kötü oynar bilemiyorum. Fatih Hoca bu takımı devre arasında mental olarak Galatasaray'ın ne olduğunu, Galatasaraylılığın ne olduğunu, bu kulübün büyük bir kulüp olduğunu...



Diagne'ye ders vermediniz siz, kulübe zarar verdiniz. İçeride 30-40 tane orta Diagne yok. Tweet attı. Şimdi Diagne'yi mi, kulübe mi zarar verdiniz. 3 günde ne değişti? Marcao'yu doğru yöneten kulüp, teknik heyet Diagne'de yapamadı.



15 dakika taktik konuşmamalı Fatih Hoca. Çoğuyla ya tamam, ya da devam! Galatasaray'ın başarısızlıkları, başarıları olmuştur. Galatasaray 14 yıl şampiyon olamamıştır ama büyüklüğünden bir şey kaybetmemiştir.



ERMAN TOROĞLU



Kafa kafaya oynuyorlar Galatasaray'la. Galatasaray pozisyona girdi falan gibi ama Galatasaray futbol oynamıyor. Kayseri çok mantıklı oynuyor. Galatasaray bireysel oynamaya çalışıyor. Galatasaray iyi değil, hep bireysel şeyler var. Kayseri takım olarak daha iyi oynuyor. Türk futbolunda yerli antrenörler sakata geldiler. Takımlar yavaş yavaş ithal antrenörlere dönmeye başladılar. Bu işi yapanlar da bizim yerli antrenörlerimiz. Birbirlerini yediler yediler yediler bitirdiler. Yerliler bıktırdı. Hareketleri, şekilleri, beyanatları yüzünden iş yerliye dönmeye başladı. Millet bıktı bazı şeylerden. Muslera enteresan işler yapıyor. Diagne paylaşım yaptı geçen hafta dışarıdaydı bu hafta içeri girdi. Marcao çaktı, yine oynadı. Hayırlı işler Galatasaray'da. Yaşlandıkça insanlar daha bir esniyorlar. Tecrübeleniyorlar zannediyorsun ama bazı şeyler tecrübe değil. Kaybetmekten korkarsan her şeyini kaybedersin. Galatasaray takımı iyi gözükmüyor. Başkan teknik direktör münasebeti, başkanın hocaya mahkum olması, hoca sayesinde seçimi kazanması gibi şeyler var. Galatasaray camiasında görüntü iyi değil.



ÖNDER ÖZEN



11 Galatasaraylı çıktı, oynadı, ne oynuyorlar, nedir, nasıl anlatılacak oyun, ona dair fikir yok. Büyük kulüplerin farkı, içeride maç kaybettiyseniz, döndüğünüz ilk maçta nerede olduğuna bakmaksızın tepki verirsiniz, büyük takım kimliği budur, hemen reaksiyon verir. Bazen tutmaz, bir kere daha kaybedersiniz ama maç başlarken Galatasaray ya topla acayip baskı yapacak ya da koşuyla yapacak, nefes aldırmayacak. Kayseri takımı, total 11'de daha yorgundur, çok değişiklik yok, aynı kadroyla devam ediyorlar. Galatasaray'ın amansız bir pres yaptığını görmedim, topla baskı yaptığını da görmedim. Büyük takım kimliğinden bahsediyorsak, özellikle evde mağlubiyet aldıysaniz acayip bir reaksiyon verirsiniz. Galatasaray bu maçı çevirebilir ama yine de sormalı; içeride maçı kaybettik, nasıl tepki verdik. 2-0 içeri girmekten daha büyük hayal kırıklığı bu.



METİN TEKİN



Her maça farklı kadroyla çıkın, her maça farklı anlayışla çıkın, her maçı kazanın, sorun yok. Kaybetmeye başladığınızda sorgulanırsınız.