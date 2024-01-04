Devre arası, Galatasaray'a ilaç gibi geldi: 3 isimden müjdeli haber

Liglere verilen ara, Galatasaray takımını kendine getirdi.
ICARDI DİNLENME FIRSATI BULDU
Sarı-kırmızılılarda özellikle yaşadığı sakatlık sonrası performansı düşen ve iğneyle sahaya çıkarak büyük fedakarlık yapan Mauro Icardi'nin bu süreçte dinlenme fırsatı bulduğu bildirildi.
DAVINSON VE KEREM'DE SON DURUM
Icardi'nin tekrar eski performansına kısa sürede ulaşmasının beklendiği belirtildi. Galatasaray'da yine sürecin iyi geldiği bir başla isim ise Davinson Sanchez oldu. Kolombiyalı stoper sakatlığının izlerini büyük oranda üzerinden attığı belirtildi. Sanchez dünkü antrenmanda bireysel çalıştı.
Diğer taraftan verilen izinde burnundan bir operasyon geçiren Kerem Aktürkoğlu dünkü antrenmanda takımla beraber çalıştı.
ICARDI DİNLENME FIRSATI BULDU
Sarı-kırmızılılarda özellikle yaşadığı sakatlık sonrası performansı düşen ve iğneyle sahaya çıkarak büyük fedakarlık yapan Mauro Icardi'nin bu süreçte dinlenme fırsatı bulduğu bildirildi.
DAVINSON VE KEREM'DE SON DURUM
Icardi'nin tekrar eski performansına kısa sürede ulaşmasının beklendiği belirtildi. Galatasaray'da yine sürecin iyi geldiği bir başla isim ise Davinson Sanchez oldu. Kolombiyalı stoper sakatlığının izlerini büyük oranda üzerinden attığı belirtildi. Sanchez dünkü antrenmanda bireysel çalıştı.
Diğer taraftan verilen izinde burnundan bir operasyon geçiren Kerem Aktürkoğlu dünkü antrenmanda takımla beraber çalıştı.
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