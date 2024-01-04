Devre arası, Galatasaray'a ilaç gibi geldi: 3 isimden müjdeli haber

Liglere verilen ara, Galatasaray takımının enerji depolamasına yol açtı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Devre arası, Galatasaray'a ilaç gibi geldi: 3 isimden müjdeli haber
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04 Ocak 2024 13:00
Liglere verilen ara, Galatasaray takımını kendine getirdi.

ICARDI DİNLENME FIRSATI BULDU

Sarı-kırmızılılarda özellikle yaşadığı sakatlık sonrası performansı düşen ve iğneyle sahaya çıkarak büyük fedakarlık yapan Mauro Icardi'nin bu süreçte dinlenme fırsatı bulduğu bildirildi.

DAVINSON VE KEREM'DE SON DURUM

Icardi'nin tekrar eski performansına kısa sürede ulaşmasının beklendiği belirtildi. Galatasaray'da yine sürecin iyi geldiği bir başla isim ise Davinson Sanchez oldu. Kolombiyalı stoper sakatlığının izlerini büyük oranda üzerinden attığı belirtildi. Sanchez dünkü antrenmanda bireysel çalıştı.

Diğer taraftan verilen izinde burnundan bir operasyon geçiren Kerem Aktürkoğlu dünkü antrenmanda takımla beraber çalıştı.

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