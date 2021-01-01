Devonte' Graham, 1.9 kala böyle kazandırdı!

New Orleans Pelicans guardı Devonte' Graham, dün gece Pelicans'ın Utah Jazz karşısında 98-97'lik skorla galibiyete ulaşmasını sağlayan bir üçlük isabeti buldu.



Graham, Jazz yıldızı Donovan Mitchell'in son saniyelerde bir turnikeyi kaçırması sonrası hızlı hücumda, bitime 1.9 saniye kala denediği üçlükte isabet bulmayı başardı.



26 yaşındaki oyuncu, maçtan sonra "Kazanmak istedim. Uzatmaya gidip enerjilerini toplamalarını istemedim. Onların taraftar grubu önünde oynamak zor, bu yüzden aklımda kazanmak vardı." ifadelerini kullandı.



Graham karşılaşmayı 9 sayı, 2 ribaund, 4 asist ve 2 top çalma ile tamamladı.



