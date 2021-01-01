Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Devonte' Graham, 1.9 kala böyle kazandırdı!

New Orleans Pelicans guardı Devonte' Graham, dün gece Pelicans'ın Utah Jazz karşısında 98-97'lik skorla galibiyete ulaşmasını sağlayan bir üçlük isabeti buldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
New Orleans Pelicans guardı Devonte' Graham, dün gece Pelicans'ın Utah Jazz karşısında 98-97'lik skorla galibiyete ulaşmasını sağlayan bir üçlük isabeti buldu.

Graham, Jazz yıldızı Donovan Mitchell'in son saniyelerde bir turnikeyi kaçırması sonrası hızlı hücumda, bitime 1.9 saniye kala denediği üçlükte isabet bulmayı başardı.

26 yaşındaki oyuncu, maçtan sonra "Kazanmak istedim. Uzatmaya gidip enerjilerini toplamalarını istemedim. Onların taraftar grubu önünde oynamak zor, bu yüzden aklımda kazanmak vardı." ifadelerini kullandı.

Graham karşılaşmayı 9 sayı, 2 ribaund, 4 asist ve 2 top çalma ile tamamladı.


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal