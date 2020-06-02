Devlet okulları ne zaman açılacak?

Devlet okullarının açılışı konusunda bekleyiş sürüyor. Veliler ve öğretmenler okulların ne zamasın açılacağını soruyor. Soylu açıklamasında Bu gelişmelerin ardından okullar açılacak mı? Sorusu tekrar gündeme taşındı. YÖK üniversitelerde bahar döneminde sınavların online olarak gerçekleştirileceğini bahar döneminin tatil edileceğini açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan son yapılan kabine toplantısının ardından kreşlerin ve kursların Haziran ayında açılacağını duyurdu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk öğrencilerin uzaktan eğitim sürecinde sağlıklı olarak alamadığı derslerin telafi eğitimi ile verileceğini açıklamıştı. Peki okullar açılıyor mu? İşte okulların açılma tarihiyle ilgili yaşanan son gelişmeler…Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Televizyondaki derslerin ne kadar faydası olmuş, EBA internet ve Akademik Destek'ten ne kadar faydalanılmış tüm bunların ölçümünü yaptıktan sonra eylül ayında yüz yüze eğitimin kaç hafta olacağı belirlenecek. Öğretmenlerimiz yoğunlaştırılmış bir şekilde telafi eğitimi verecekler" dedi.Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), uzaktan eğitim sürecinin, 2019-2020 eğitim öğretim yılının son günü olan 19 Haziran Cuma gününe kadar devam edeceğini bildirdi.Bakanlıktan, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki uzaktan eğitim sürecine ilişkin açıklama yapıldı.Açıklamada, "Salgın tedbirleri kapsamında 23 Mart Pazartesi günü TRT EBA TV ekranlarından başladığımız uzaktan eğitim süreci, 2019-2020 eğitim öğretim yılının son günü olan 19 Haziran Cuma gününe kadar devam edecektir." ifadesi kullanıldı.Bakanlığın açıklamasında, sürecin devamına ilişkin tüm detayların ayrıca paylaşılacağı aktarıldı.Bakanlıktan, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki uzaktan eğitim sürecine ilişkin açıklama yapıldı.Açıklamada, "Salgın tedbirleri kapsamında 23 Mart Pazartesi günü TRT EBA TV ekranlarından başladığımız uzaktan eğitim süreci, 2019-2020 eğitim öğretim yılının son günü olan 19 Haziran Cuma gününe kadar devam edecektir." denildi.Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada 2019- 2020 eğitim yılının tatil edildiğini ve okulların bir daha ki dönemde Eylül ayında açılacağını belirtti. İşte yapılan açıklama;"Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı okulların eğitim-öğretim yılını sona erdirmeyi kararlaştırdık. Yeni eğitim-öğretim yılı önümüzdeki önümüzdeki eylül ayında başlayacaktır. Bakanlığımızın yaz aylarındaki kurs ve benzeri faaliyetleriyse kendi takviminde devam edecektir. Üniversitelerle ilgili duyuruyu YÖK zaten daha önce yapmıştı. Kreşler ve gündüz bakımevleri 15 Haziran'da faaliyete geçecektir."