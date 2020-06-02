Devlet okulları ne zaman açılacak?

Devlet okulları ne zaman açılacak diyerek düşünüldüğünde tam tarih yok ancak bilgilendirme yapılacağı belirtildi. Yaşanan bu gelişmelerin ardından okullar açılacak mı? Sorusu tekrar gündeme taşındı. YÖK üniversitelerde bahar döneminde sınavların online olarak gerçekleştirileceğini bahar döneminin tatil edileceğini açıklamıştı.

02 Haziran 2020 03:35
Devlet okulları ne zaman açılacak?
Devlet okullarının açılışı konusunda bekleyiş sürüyor. Veliler ve öğretmenler okulların ne zamasın açılacağını soruyor. Soylu açıklamasında Bu gelişmelerin ardından okullar açılacak mı? Sorusu tekrar gündeme taşındı. YÖK üniversitelerde bahar döneminde sınavların online olarak gerçekleştirileceğini bahar döneminin tatil edileceğini açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan son yapılan kabine toplantısının ardından kreşlerin ve kursların Haziran ayında açılacağını duyurdu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk öğrencilerin uzaktan eğitim sürecinde sağlıklı olarak alamadığı derslerin telafi eğitimi ile verileceğini açıklamıştı. Peki okullar açılıyor mu? İşte okulların açılma tarihiyle ilgili yaşanan son gelişmeler…
OKULLARIN AÇILIŞ TARİHİ EYLÜL 2020

UZAKTAN EĞİTİM NE ZAMAN BİTİYOR?

TELAFİ EĞİTİMİ NE ZAMAN KAÇ GÜN?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Televizyondaki derslerin ne kadar faydası olmuş, EBA internet ve Akademik Destek'ten ne kadar faydalanılmış tüm bunların ölçümünü yaptıktan sonra eylül ayında yüz yüze eğitimin kaç hafta olacağı belirlenecek. Öğretmenlerimiz yoğunlaştırılmış bir şekilde telafi eğitimi verecekler" dedi.



UZAKTAN EĞİTİM NE ZAMAN BİTECEK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), uzaktan eğitim sürecinin, 2019-2020 eğitim öğretim yılının son günü olan 19 Haziran Cuma gününe kadar devam edeceğini bildirdi.

Bakanlıktan, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki uzaktan eğitim sürecine ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Salgın tedbirleri kapsamında 23 Mart Pazartesi günü TRT EBA TV ekranlarından başladığımız uzaktan eğitim süreci, 2019-2020 eğitim öğretim yılının son günü olan 19 Haziran Cuma gününe kadar devam edecektir." ifadesi kullanıldı.

Bakanlığın açıklamasında, sürecin devamına ilişkin tüm detayların ayrıca paylaşılacağı aktarıldı.
Bakanlıktan, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki uzaktan eğitim sürecine ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Salgın tedbirleri kapsamında 23 Mart Pazartesi günü TRT EBA TV ekranlarından başladığımız uzaktan eğitim süreci, 2019-2020 eğitim öğretim yılının son günü olan 19 Haziran Cuma gününe kadar devam edecektir." denildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada 2019- 2020 eğitim yılının tatil edildiğini ve okulların bir daha ki dönemde Eylül ayında açılacağını belirtti. İşte yapılan açıklama;

"Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı okulların eğitim-öğretim yılını sona erdirmeyi kararlaştırdık. Yeni eğitim-öğretim yılı önümüzdeki önümüzdeki eylül ayında başlayacaktır. Bakanlığımızın yaz aylarındaki kurs ve benzeri faaliyetleriyse kendi takviminde devam edecektir. Üniversitelerle ilgili duyuruyu YÖK zaten daha önce yapmıştı. Kreşler ve gündüz bakımevleri 15 Haziran'da faaliyete geçecektir."

 

Diğer Haberler

6-7 Haziran sokağa çıkma yasağı var mı? Gündem

6-7 Haziran sokağa çıkma yasağı var mı?
Pis Yedili Melis kimdir? Eylül Su Sapan yaşı, hayatı (02 Haziran Salı) Gündem

Pis Yedili Melis kimdir? Eylül Su Sapan yaşı, hayatı (02 Haziran Salı)
Pis Yedili Ceyhun kimdir? Ümit Kantarcılar kaç yaşında, hayatı (02 Haziran Salı) Gündem

Pis Yedili Ceyhun kimdir? Ümit Kantarcılar kaç yaşında, hayatı (02 Haziran Salı)
Pis Yedili Oya kimdir? Ceren Soylu kaç yaşında, hayatı (02 Haziran Salı) Gündem

Pis Yedili Oya kimdir? Ceren Soylu kaç yaşında, hayatı (02 Haziran Salı)
Pis Yedili Alis Karadağ kimdir? Ecem Karavus kaç yaşında, hayatı (02 Haziran Salı) Gündem

Pis Yedili Alis Karadağ kimdir? Ecem Karavus kaç yaşında, hayatı (02 Haziran Salı)
Çilek Kokusu dizisi oyuncuları, Çilek Kokusu oyuncu kadrosu (02 Haziran Salı) Gündem

Çilek Kokusu dizisi oyuncuları, Çilek Kokusu oyuncu kadrosu (02 Haziran Salı)
Çilek Kokusu Eda gerçek ismi nedir, kimdir? (02 Haziran Salı) Gündem

Çilek Kokusu Eda gerçek ismi nedir, kimdir? (02 Haziran Salı)
Çilek Kokusu Burak gerçek ismi nedir? (02 Haziran Salı) Gündem

Çilek Kokusu Burak gerçek ismi nedir? (02 Haziran Salı)
Çilek Kokusu saat kaçta başlıyor 2020 (02 Haziran Salı) Gündem

Çilek Kokusu saat kaçta başlıyor 2020 (02 Haziran Salı)
Daha fazla göster
1

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs için yeni açıklama
2

Real Madrid, iç saha maçlarını Bernabeu'da oynamayacak!
3

Sağlık Bakanlığından kütüphaneler ile kahve ve kıraathanelerde Kovid-19 tedbirleri
4

Özel okullar 15 Ağustos'tan itibaren yüz yüze telafi eğitimlerine başlayacak
5

Çin'de 16, Güney Kore'de 35 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi
6

Uzmanından tatilcilere 'sosyal mesafe' uyarısı
7

Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 6 milyon 278 bini geçti
8

Sağlık Bakanlığından sağlık kurumlarında Kovid-19 tedbirleri
9

Milli okçu Ali Aydın'ın hedefi önce kota, sonra olimpiyat madalyası
10

Kartal Yuvası mağazaları yeniden hizmet vermeye başladı
yukarı ok