Devlet barıştırsın

Demet Akalın yakın arkadaşı Berkay'ı ziyaretinin ardından "Hem Berkay hem Arda için çok üzülüyorum. Devlet büyükleri araya girsin ve onları barıştırsın isterim" dedi.

19 Ekim 2018 09:32
Devlet barıştırsın
Demet Akalın, önceki gün Etiler'de ayaküstü muhabirlerle sohbet etti. Yakın arkadaşı Berkay'ı her gün ziyarete gittiğini söyleyen şarkıcı "Berkay'ın ağzı, burnu birbirine girmiş vaziyette... 'Hapşırdığım zaman canım çok acıyor' dedi. Hapşırmamak için dua ediyor. Arda Turan ve Berkay için çok üzülüyorum. Devlet büyükleri araya girsin ve bu iki kişiyi barıştırsın isterim" dedi. Şarkıcı Berkay gece kulübünde eşini taciz ettiği iddiasıyla Arda Turan'la mahkemelik olmuş, Turan'a 12.5 yıl, Berkay'a 2 yıl hapis istemiyle dava açılmıştı.
Kaynak: Vatan

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