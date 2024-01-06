Devlet Bahçeli: 'TFF Başkanı süreci yönetemedi'

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak olan ancak Suudi Arabistan'da yaşanan kriz sonrası iptal olan Süper Kupa maçı hakkında açıklamalarda bulundu.
İşte Bahçeli'nin açıklamaları;
"Riyad'da oynanması gündemdeyken ertelenen Süper Kupa finalinden sonra yaşanan sipariş heyecan dalgası, Türkiye'nin bölgesel ilişkilerini ve komşu ülkelerle kurmaya çalıştığı çok boyutlu diyalog köprülerini dinamitlemekten başka bir işe yaramamıştır.
'TFF YÖNETEMEDİ, F.BAHÇE VE G.SARAY AKLI BAŞINDA DAVRANMADI'
Türk futbolunda olmayan sadece futboldur. Bunun dışında ne aranırsa bulunacaktır. Türkiye Futbol Federasyonu süreci yönetemediği gibi, Fenerbahçe ve Galatasaray Futbol Kulüpleri de aklı başında, sağduyulu ve soğukkanlı hareket edememiştir.
Hiç kimse Gazi Mustafa Kemal Atatürk üzerinden siyasi hesaplaşma sayfası açmanın peşinde koşmamalıdır. Aziz Atatürk'ün bir futbol müsabakasında kaygı verici şekilde istismarı, müsabakanın günler öncesinde her ihtimalin hesaplanarak lazım gelen tedbirlerin alınmasından imtina edilmesi, ihmal veya öngörüsüzlük olarak değerlendirilemez. Eğer böyleyse Türk futbolu duvara toslamış demektir.
'NİÇİN RİYAD'DA DÜZENLENDİ?'
Süper Kupa finalinin oynanması için Riyad'ın niçin seçildiği kadar, muhatap ülkeyle hazırlanan protokole neden uyulmadığı, kafamızı bulandıran ve kuşkularımızı çoğaltan bir muammadır.
Türkiye'nin siyasi, stratejik ve diplomatik gücünü takviye yerine tahrip etmek hiç kimseye verilmiş imtiyazlı bir hak olamaz. En başta TFF başkanı olmak üzere Riyad krizine dahil olan her kim varsa kuru bir özürle veya bir şey olmamış gibi davranarak vaki sorundan muafiyet kazanamaz. Türk sporunu siyasi çekişmelerin içine çekerek, nefret söylemini yaymaya çalışmanın vatanseverlikle bağdaşır tarafı yoktur."
İşte Bahçeli'nin açıklamaları;
"Riyad'da oynanması gündemdeyken ertelenen Süper Kupa finalinden sonra yaşanan sipariş heyecan dalgası, Türkiye'nin bölgesel ilişkilerini ve komşu ülkelerle kurmaya çalıştığı çok boyutlu diyalog köprülerini dinamitlemekten başka bir işe yaramamıştır.
'TFF YÖNETEMEDİ, F.BAHÇE VE G.SARAY AKLI BAŞINDA DAVRANMADI'
Türk futbolunda olmayan sadece futboldur. Bunun dışında ne aranırsa bulunacaktır. Türkiye Futbol Federasyonu süreci yönetemediği gibi, Fenerbahçe ve Galatasaray Futbol Kulüpleri de aklı başında, sağduyulu ve soğukkanlı hareket edememiştir.
Hiç kimse Gazi Mustafa Kemal Atatürk üzerinden siyasi hesaplaşma sayfası açmanın peşinde koşmamalıdır. Aziz Atatürk'ün bir futbol müsabakasında kaygı verici şekilde istismarı, müsabakanın günler öncesinde her ihtimalin hesaplanarak lazım gelen tedbirlerin alınmasından imtina edilmesi, ihmal veya öngörüsüzlük olarak değerlendirilemez. Eğer böyleyse Türk futbolu duvara toslamış demektir.
'NİÇİN RİYAD'DA DÜZENLENDİ?'
Süper Kupa finalinin oynanması için Riyad'ın niçin seçildiği kadar, muhatap ülkeyle hazırlanan protokole neden uyulmadığı, kafamızı bulandıran ve kuşkularımızı çoğaltan bir muammadır.
Türkiye'nin siyasi, stratejik ve diplomatik gücünü takviye yerine tahrip etmek hiç kimseye verilmiş imtiyazlı bir hak olamaz. En başta TFF başkanı olmak üzere Riyad krizine dahil olan her kim varsa kuru bir özürle veya bir şey olmamış gibi davranarak vaki sorundan muafiyet kazanamaz. Türk sporunu siyasi çekişmelerin içine çekerek, nefret söylemini yaymaya çalışmanın vatanseverlikle bağdaşır tarafı yoktur."
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