Devlet Bahçeli: 'Herkes haddini bilmeli!'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, statlardaki "Hükümet istifa" tezahüratlarıyla ilgili olarak MHP Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.



"ALÇAKÇA BİR KURGU"



Statlardaki protestolara tepki gösteren Devlet Bahçeli "Çok kırılgan ve nazik günlerde Türk sporunu siyasi kutuplaşmaya çekmek isteyenler, tribünleri ajan provokatörlere teslim edenler tarihi yanlışın tam ortasındadır. Stadyumlarda 'Hükümet istifa' denilmesi, hayatını kaybedenlere ve depremzede kardeşlerimize saygısızlıktır. Depremin sonuçlarıyla ağır şekilde mücadele edilen bu dönemde, Türk futbolunu lekelemeye, sporu siyasileştirmeye çalışanlar alçakça bir kurgunun içindedir. Spor dostluk, kardeşlik ve centilmenlik demektir. Spor ahlaklı olmak demektir. Spor dayanışma ve yardımlaşmayla hareket emektir." dedi.



"HERHES HADDİNİ BİLMELİDİR"



Protestolarla ilgili sözlerine devam eden Devlet Bahçeli "Hükümete istifaya davet etmek, tribünlerde kaosa heves etmek bir avuç fanatiğe sipariş verilmiş iç ve dış bağlantılı zillet komplosudur. Herkes yerini, yurdunu, haddini bilmelidir. Sahalardan sokak aralarına çatışmaya yeltenenlere müsamaha gösterilmeyecektir. Zilletin değirmenine su taşıyanlar ülkesine ve milletine sırt dönmüş odaklardır." ifadelerini kullandı.



TFF VE KULÜPLERE ÇAĞRI



Türkiye Futbol Federasyonu'na ve kulüplere çağrıda bulunan Bahçeli "TFF ve bütün kulüpler, tarih ve millet önünde, milli, ahlaki ve hukuki sorumluluğunu yerine getirmek, müsabakalarda huzuru sağlamakla sorumludur. Tribünler çürük siyasi sloganların atılacağı mekanlar olamaz. Kalabalıkların arasına sızarak, devlete ve hükümete meydan okunmasını provoke edenlerin önce tespiti, ardından da tecziyesi mutlaka yapılmalıdır. Türk sporu düştüğü karanlık dehlizden el birliği ile çıkarılmalıdır." açıklamasını yaptı.



"ARTIK KARAGÜMRÜKLÜYÜM"



Beşiktaş Kulübü üyeliğinden ayrılmasıyla ilgili konuşan Devlet Bahçeli "Bu hedef gerçekleşinceye kadar, gönül verdiğim Beşiktaş Jimnastik Kulübü üyeliğinden ayrıldığımı tekrar bildiriyorum. Bundan böyle ben artık Karagümrüklüyüm. Karagümrükspor'a gönül veren bir kişi olarak hayatıma devam edeceğim." dedi.





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