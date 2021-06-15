Devlerin maçında kazanan Fransa oldu

EURO 2020 F Grubu'nda Almanya ile Fransa karşı karşıya geldi. Allianz Arena'da oynanan karşılaşmayı 1-0 kazanan Fransa geceyi zaferle tamamlayan taraf oldu.Karşılaşmanın ilk yarısında Almanya talihsiz bir pozisyon yaşayarak topu kendi ağlarına gönderdi. Hernandez'in içeri çevirdiği topa ters vuruş yapan Hummels topu kendi kalesine gönderdi ve ilk yarı 1-0 Fransa üstünlüğüyle bitti.İkinci yarıda Fransa zaman zaman oyunu kendi yarı alanında kabul etse de maça hakim olan taraftı. Almanya Fransa kalesine gitmekte zorlanırken Fransa hızlı hücumcuları ile farkını ve kalitesini ortaya koydu. Dakikalar 85'i gösterdiğinde Benzema'nın golü VAR kararıyla iptal edilirken Almanya'nın gol çabaları sonuçsuz kaldı.Maçın en etkili ismi ise Fransa'dan Kylian Mbappe oldu. Sol kanatta taşıdığı toplarla takımının en önemli hücum silahı olduğunu gösteren Mbappe'nin Benzema'ya yaptığı bir asist VAR kararıyla iptal edildi.Bu sonucun ardından Fransa ilk maçını kazanarak üç puanı almayı başardı. Almanya, tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'nın ilk maçını kaybetti. Panzerler Avrupa Şampiyonası'na katıldıkları son 12 turnuvada ilk maçını kaybetmiyordu.Grupta Fransa ikinci maçını Macaristan ile Puskas Stadı'nda oynarken Almanya ise Portekiz ile Allianz Arena'da karşılaşacak.