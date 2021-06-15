AlmanyaALMAvusturyaAUTBelçikaBELÇekyaÇEKDanimarkaDANFinlandiyaFİNFransaFRAGallerGALHırvatistanHIRHollandaHOLİngiltereINGİskoçyaİSKİspanyaISPİsveçISVİsviçreISÇİtalyaİTAMacaristanMACMakedonyaMAKPolonyaPOLPortekizPORRusyaRUSSlovakyaSVKTürkiyeTÜRUkraynaUKR

Devlerin maçında kazanan Fransa oldu

EURO 2020 F Grubu ilk maçında Fransa, Almanya'yı Allianz Arena'da 1-0 yenerek 3 puanı kaptı.

Devlerin maçında kazanan Fransa oldu
EURO 2020 F Grubu'nda Almanya ile Fransa karşı karşıya geldi. Allianz Arena'da oynanan karşılaşmayı 1-0 kazanan Fransa geceyi zaferle tamamlayan taraf oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısında Almanya talihsiz bir pozisyon yaşayarak topu kendi ağlarına gönderdi. Hernandez'in içeri çevirdiği topa ters vuruş yapan Hummels topu kendi kalesine gönderdi ve ilk yarı 1-0 Fransa üstünlüğüyle bitti.

İkinci yarıda Fransa zaman zaman oyunu kendi yarı alanında kabul etse de maça hakim olan taraftı. Almanya Fransa kalesine gitmekte zorlanırken Fransa hızlı hücumcuları ile farkını ve kalitesini ortaya koydu. Dakikalar 85'i gösterdiğinde Benzema'nın golü VAR kararıyla iptal edilirken Almanya'nın gol çabaları sonuçsuz kaldı.

ALMANYA MBAPPE'Yİ DURDURAMADI

Maçın en etkili ismi ise Fransa'dan Kylian Mbappe oldu. Sol kanatta taşıdığı toplarla takımının en önemli hücum silahı olduğunu gösteren Mbappe'nin Benzema'ya yaptığı bir asist VAR kararıyla iptal edildi.

Bu sonucun ardından Fransa ilk maçını kazanarak üç puanı almayı başardı. Almanya, tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'nın ilk maçını kaybetti. Panzerler Avrupa Şampiyonası'na katıldıkları son 12 turnuvada ilk maçını kaybetmiyordu.

Grupta Fransa ikinci maçını Macaristan ile Puskas Stadı'nda oynarken Almanya ise Portekiz ile Allianz Arena'da karşılaşacak.



S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 İtalya 1 1 0 0 3 0 3 3
2 Galler 1 0 1 0 1 1 0 1
3 İsviçre 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Türkiye 1 0 0 1 0 3 -3 0
Son Dakika Haberleri
Deschamps: "Kalite ve yeteneğin birleştiği bir maç oldu"
Löw: "Biten bir şey yok, değiştirebiliriz"
Devlerin maçında kazanan Fransa oldu
Rüdiger, Pogba'yı ısırdı mı?
Cristiano Ronaldo: "Takımıma teşekkürler"
Ronaldo tarihe geçti, Portekiz kazandı!
Vladimir Petkovic: "Türkiye'den önce İtalya'yı düşünüyoruz"
Roberto Mancini: "Türkiye maçı zordu."
Rob Page: "Türkiye çok iyi, saygı duyuyorum"
Joe Rodon: "Türkiye maçı bizim için zor olacak"
Sporx Anasayfasına Dön
Futbol
Spor Toto Süper Lig Spor Toto TFF 1.Lig TFF 2.Lig TFF 3.Lig İngiltere Premier Lig İspanya La Liga İtalya Serie A Almanya Bundesliga Fransa League 1
Basketbol
Türkiye Basketbol Ligi Kadınlar Basketbol Ligi NBA THY Euroleague Eurocup Dünya Basketbol Şampiyonası
Diğer
TV'de Bugün Puan Durumu Fikstür Sporx Espor Sporx TV Sporx Ekstra At Yarışı
SPORX
Bize Ulaşın Künye Kariyer Mobil Son Dakika Spor About Us Yasal Uyarı Çerez Politikaları Kurumsal
Uygulamalarımız
Apple Store Google Play