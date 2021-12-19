Devlerin korkulu rüyası: Stefano Okaka

Medipol Başakşehir'in yeni transferi Stefano Okaka şimdiden Süper Lig'e damgasını vurdu.
Büyük maçlarda özel bir performans sergileyen İtalyan golcü, Süper Lig devlerinin korkulu rüyası oldu. Fenerbahçe'ye 1, Beşiktaş'a 2 gol atan 32 yaşındaki forvet, dün de Galatasaray ağlarını havalandırdı.
Toplam gol sayısını 9'a çıkaran Okaka, krallık yarışında zirveyi Fatih Karagümrük forması giyen Pesic'le paylaşıyor. Deneyimli golcünün ayrıca 1 asisti bulunuyor.
Büyük maçlarda özel bir performans sergileyen İtalyan golcü, Süper Lig devlerinin korkulu rüyası oldu. Fenerbahçe'ye 1, Beşiktaş'a 2 gol atan 32 yaşındaki forvet, dün de Galatasaray ağlarını havalandırdı.
Toplam gol sayısını 9'a çıkaran Okaka, krallık yarışında zirveyi Fatih Karagümrük forması giyen Pesic'le paylaşıyor. Deneyimli golcünün ayrıca 1 asisti bulunuyor.