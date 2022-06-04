Devlerin kapışmasında kazanan yok

UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup maçında İtalya ile Almanya karşı karşıya geldi.



Renato Dall'Ara Stadyumu'nda oynanan maç 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.



Maçın ilk yarısı golsüz sona ererken ikinci yarıda Almanya topa daha çok sahip olan taraf oldu. Maçta dakikalar 71'e geldiğinde Pellegrini İtalya'yı öne geçiren isim oldu. 73. dakikaya gelindiğinde ise Kimmich Almanya'nın eşitlik golünü attı ve mücadele eşitlikle tamamlandı.



Böylelikle gruptaki ilk maçlarına iki takım da birer puanla başlamış oldu.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ