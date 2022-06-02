Devlerin kapışmasında kazanan çıkmadı

UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup mücadelesinde İspanya ile Portekiz kozlarını paylaştı.



Sevilla kentindeki Villamarin Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.



Karşılaşmanın 28. dakikasınmda Sarabia'nın asistini Morata gole çevirdi ve ilk yarıyı İspanya önde tamamladı. Oyunun kontrolünü elinde bulundurmaya çalışan İspanya, dakikalar 82'yi gösterdiğinde beraberlik golüne engel olamadı. Cancelo'nun asistinde Horta topu ağlara göndererek maçın skorunu 1-1 olarak belirledi.



Bu sonuçla İspanya ve Portekiz, Uluslar Ligi gruplarına 1'er puanla başlamış oldu.





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