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Devlerin kampanyası sonuç verdi, para toplandı

Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın destek verdiği kampanyada Kaan Aydın'ın tedavisi için gerekli olan yardım miktarı toplandı

Kaynak: AA
Devlerin kampanyası sonuç verdi, para toplandı
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28 Temmuz 2018 00:28
Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş kulüplerinin destek verdiği kampanyada, 17 yıldır epilepsi hastalığıyla mücadele eden Kaan Aydın'ın tedavisi için gereken yardım miktarı toplantı.

Fenerbahçe Kulübünün Twitter hesabından "Kaan'a kısa sürede taraftarımız, Besiktaş ve Galatasaray ile birlikte umut olduk. Destekleriniz için teşekkür ederiz. #KaanHayatBekliyor" paylaşımı yapıldı.

Fenerbahçeli taraftarlar, Yeditepe Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisi devam eden Kaan Aydın için ihtiyaç duyulan 150 bin liranın toplanması için yardım kampanyası başlatmıştı.

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye yanıt; "Çok yaşasın Kaan'lar, çok yaşasın ezeli rekabetimiz&ebedi dostluğumuz. Acil şifalar Kaan"



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