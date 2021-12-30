Devlerin gözü, Angers'tan Cho'nun üzerinde!

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Angers'ta forma giyen Mohamed-Ali Cho için Chelsea, Atletico Madrid ve Borussia Dortmund'un girişimlere başlayacağı iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Devlerin gözü, Angers'tan Cho'nun üzerinde!
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30 Aralık 2021 22:29
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Angers'ta forma giyen genç yetenek Mohamed-Ali Cho için dev kulüplerin sıraya girdiği öne sürüldü.

L'Equipe, Borussia Dortmund'un, genç yıldız adayının transferi için Fransız kulübüyle temasa geçtiğini aktardı.

Haberde, 17 yaşındaki oyuncunun Chelsea ve Atletico Madrid'in de listesinde yer aldığı ve yakın zamanda temasa geçecekleri ifade edildi.

Ayrıca, Angers kulübünün oyuncu için 40 milyon euroluk bir bonservis bedeli belirlediği aktarıldı.

Mohamed-Ali Cho Angers formasıyla bu sezon çıktığı 19 maçta, 2 gol kaydetti.


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