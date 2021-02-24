Devlerin derbisi, devlerin düellosu: Larkin vs De Colo

THY EuroLeague'de Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko dev bir maça çıkacak. Kazananı ise Larkin ve De Colo arasındaki düello belirleyecek.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Devlerin derbisi, devlerin düellosu: Larkin vs De Colo
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24 Şubat 2021 15:10
THY EuroLeague'in en büyük derbilerinden biri olan Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes mücadelesi bu hafta oynanacak. Bu mücadelede gözler her iki takımın yıldızlarında olacak.

Anadolu Efes'in yıldızı Shane Larkin ile Fenerbahçe Beko'nun yıldızı Nando De Colo takımlarını bu kritik maçtan zaferle çıkarmaya çalışacak. Son 10 maçını kazanan Fenerbahçe Beko, 25 maçta 15 galibiyetle 6. sıraya yükseldi. 1 maçı eksik Anadolu Efes ise 24 maçta 14 galibiyet aldı. Anadolu Efes, son 3'ü üst üste olmak üzere son 7 maçta 6 galibiyet elde ederek yükselişe geçti.

EuroLeague'in en büyük yıldızlarından ikisi olan Larkin ve De Colo, son haftalardaki yüksek performanslarıyla da dikkat çekiyor. Geçen haftanın MVP'si seçilen Shane Larkin, Olympiakos'a karşı 32 verimliklik puanı yakalamıştı. Nando De Colo ise Alba Berlin'e karşı 31 verimlilik puanıyla oynadı.

Larkin, son 7 maçta en az 2 üçlük isabeti buldu ve 18.4 sayı ortalaması yakaladı. Nando De Colo ise son 7 maçta 20.7 sayı ve 28 verimlilik ortalamasıyla oynadı.

İstanbul'daki dev derbiyi kazanan ilk 4'e girme ve son 8 maçlarında ev sahibi olma yolunda önemli bir adım atacak. Bu adamı atanı ise iki yıldız ismin düellosu belirleyecek.



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