UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu, bu akşam oynanacak maçlarla başlayacak.Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının son 16 turunda bu akşam ve 13 Şubat Çarşamba günü toplam 4 karşılaşma yapılacak. Bu turun ilk mücadeleleri, 19 ve 20 Şubat'taki müsabakalarla tamamlanacak.Çeyrek finale yükselen takımlar, 5-6 Mart ve 12-13 Mart tarihlerindeki rövanş karşılaşmaları sonunda belli olacak.Tamamı TSİ 23.00'te başlayacak son 16 turu ilk maçlarının programı şöyle:Roma (İtalya) - Porto (Portekiz)Manchester United (İngiltere) - Paris Saint-Germain (Fransa)Tottenham (İngiltere) - Borussia Dortmund (Almanya)Ajax (Hollanda) - Real Madrid (İspanya)Olympique Lyon (Fransa) - Barcelona (İspanya)Liverpool (İngiltere) - Bayern Münih (Almanya)Atletico Madrid (İspanya) - Juventus (İtalya)Schalke 04 (Almanya) - Manchester City (İngiltere)