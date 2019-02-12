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Devler Ligi'nde heyecan başlıyor!..

Bugün TSİ 23.00'te başlayacak UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunun ilk gününde, iki dev maç oynanacak.

Kaynak: Sporx.com ve AA
Devler Ligi'nde heyecan başlıyor!..
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12 Şubat 2019 02:33
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu, bu akşam oynanacak maçlarla başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının son 16 turunda bu akşam ve 13 Şubat Çarşamba günü toplam 4 karşılaşma yapılacak. Bu turun ilk mücadeleleri, 19 ve 20 Şubat'taki müsabakalarla tamamlanacak.

Çeyrek finale yükselen takımlar, 5-6 Mart ve 12-13 Mart tarihlerindeki rövanş karşılaşmaları sonunda belli olacak.

Tamamı TSİ 23.00'te başlayacak son 16 turu ilk maçlarının programı şöyle:

12 Şubat:

Roma (İtalya) - Porto (Portekiz)
Manchester United (İngiltere) - Paris Saint-Germain (Fransa)

13 Şubat:

Tottenham (İngiltere) - Borussia Dortmund (Almanya)
Ajax (Hollanda) - Real Madrid (İspanya)

19 Şubat:

Olympique Lyon (Fransa) - Barcelona (İspanya)
Liverpool (İngiltere) - Bayern Münih (Almanya)

20 Şubat:

Atletico Madrid (İspanya) - Juventus (İtalya)
Schalke 04 (Almanya) - Manchester City (İngiltere)

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