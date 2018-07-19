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Devler Ligi'nde 1. ön eleme maçları tamamlandı

Şampiyonlar Ligi 1. ön eleme turu rövanş mücadelesi, 6 karşılaşmayla sona erdi.

Kaynak: AA
Devler Ligi'nde 1. ön eleme maçları tamamlandı
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19 Temmuz 2018 00:34
UEFA Şampiyonlar Ligi 1. ön eleme turu, 6 maçla tamamlandı. 

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonunun sona eren 1. ön eleme turunda Astana, Spartak Trnava, Karabağ, Rosenborg, Sheriff ve Celtic üst tura adını yazdıran takımlar oldu.

Organizasyonda, 2. ön eleme turu ilk maçları 24-25 Temmuz tarihlerinde oynanacak.

Alınan sonuçlar şöyle:

Sutjeska (Karadağ) - Astana (Kazakistan): 0-2 (0-1)

Zrinjski (Bosna Hersek) - Spartak Trnava (Slovakya): 1-1 (0-1)

Karabağ (Azerbaycan) - Olimpija Ljubljana (Slovenya): 0-0 (1-0)

Rosenborg (Norveç) - Valur (İzlanda): 3-1 (0-1)

Sheriff (Moldova) - Torpedo Kutaisi (Gürcistan): 3-0 (1-2)

Celtic (İskoçya) - Alashkert (Ermenistan): 3-0 (3-0)

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