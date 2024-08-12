Devler ligi elemelerinde play-off bileti alacak takımlar belli oluyor

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçları salı günü tamamlanacak. Fenerbahçe, Lille ile oynayacağı kritik karşılaşmada turu geçmek için mücadele edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Devler ligi elemelerinde play-off bileti alacak takımlar belli oluyor
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12 Ağustos 2024 13:57
Son güncelleme 12 Ağustos 2024 13:58
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu, salı günü oynanacak rövanş maçlarıyla tamamlanacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında salı günü yapılacak müsabakalarla play-off turuna kalacak 10 takım belli olacak.

Fenerbahçe, ilk maçını 2-1 kaybettiği turun rövanş karşılaşmasında salı günü saat 20.00'de Fransa'nın Lille takımını ağırlayacak.

Tamamı yarın oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçlarının programı (TSİ) şöyle:

20.00 APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Slovan Bratislava (Slovakya) (0-2)

20.00 Bodo/Glimt (Norveç) - Jagiellonia (Polonya) (1-0)

20.00 Fenerbahçe - Lille (Fransa) (1-2)

20.00 Twente (Hollanda) - Salzburg (Avusturya) (1-2)

20.30 PAOK (Yunanistan) - Malmö (İsveç) (2-2)

21.00 Ludogorets (Bulgaristan) - Karabağ (Azerbaycan) (2-1)

21.00 Ferencvaros (Macaristan) - Midtjylland (Danimarka) (0-2)

21.30 FCSB (Romanya) - Sparta Prag (Çekya) (1-1)

21.30 Union Saint-Gilloise (Belçika) - Slavia Prag (Çekya) (1-3)

21.45 Rangers (İskoçya) - Dinamo Kiev (Ukrayna) (1-1)

 
 
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