29 Ekim

Devler, Jamal Musiala için pusuda!

Manchester City, Real Madrid ve Liverpool, Bayern Münih forması giyen Jamal Musialayı kadrosuna katmak istiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Devler, Jamal Musiala için pusuda!
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26 Ekim 2023 14:20
Son güncelleme 26 Ekim 2023 14:21
Bayern Münih ile gösterdiği başarılı performans ile adından söz ettiren Jamal Musiala'nın talipleri artıyor.

Bild'de yer alan habere göre; Manchester City, Real Madrid ve Liverpool, yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için girişimlerde bulunacak.

Musiala'nın Bayern Münih ile sözleşmesini uzatmama kararı alması sonrası devlerin iştahı kabardı. 3 dev kulüp, 20 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak için yarışacak.

Öte yandan Bayern Münih'in de takımda kalması için Alman yıldızı ikna etmeye çalışacağı ifade edildi.

bayern ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Musiala'nın nasıl bir yol çizeceği şimdiden merak konusu oldu.

Bayern ile 135 maça çıkan genç on numara, 33 gol ve 26 asist yaptı.


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