Devler Corentin Tolisso için sırada

Bayern Münih'in orta saha oyuncusu Tolisso için, Inter ve Manchester United devreye girdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Devler Corentin Tolisso için sırada
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Haziran 2020 20:13
Gelecek Ağustos ayında 26 yaşına girecek olan Tolisso için, İtalyan devi Inter ve İngiliz devi Manchester United devreye girdi.

Ayak bileğinden yaşadığı sakatlık sonrası ameliyat olan Tolisso, bir süredir sahalardan uzak kaldı.

Fransız RMC Sport'un haberine göre; Bayern Münih ile Tolisso sezon sonunda ayrılık için anlaştı. Alman devi Togo asıllı Fransız için en az 35 milyon avro civarında bir bonservis bedeli bekliyor.

Tolisso'nun Bayern Münih ile olan sözleşmesi, 2022 yılında sona eriyor. Fransa ile 2018 yılında Dünya Kupası kazanan Tolisso, bu sezon takımı ile 24 resmi maça çıktı. Orta saha oyuncusu bu maçlarda takımına 3 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için