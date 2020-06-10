Devler Corentin Tolisso için sırada

Gelecek Ağustos ayında 26 yaşına girecek olan Tolisso için, İtalyan devi Inter ve İngiliz devi Manchester United devreye girdi.Ayak bileğinden yaşadığı sakatlık sonrası ameliyat olan Tolisso, bir süredir sahalardan uzak kaldı.Fransız RMC Sport'un haberine göre; Bayern Münih ile Tolisso sezon sonunda ayrılık için anlaştı. Alman devi Togo asıllı Fransız için en az 35 milyon avro civarında bir bonservis bedeli bekliyor.Tolisso'nun Bayern Münih ile olan sözleşmesi, 2022 yılında sona eriyor. Fransa ile 2018 yılında Dünya Kupası kazanan Tolisso, bu sezon takımı ile 24 resmi maça çıktı. Orta saha oyuncusu bu maçlarda takımına 3 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.