Devin Williams transferi açıklandı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Büyükçekmece Basketbol, ABD'li oyuncu Devin Williams'ı kadrosuna kattı.
Kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 24 yaşındaki pivotla önümüzdeki sezon için anlaşmaya varıldığı belirtildi.
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Kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 24 yaşındaki pivotla önümüzdeki sezon için anlaşmaya varıldığı belirtildi.
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