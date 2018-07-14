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Devin Williams transferi açıklandı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Büyükçekmece Basketbol, ABD'li oyuncu Devin Williams'ı kadrosuna kattı.

Kaynak: AA
Devin Williams transferi açıklandı
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14 Temmuz 2018 14:26
 Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Büyükçekmece Basketbol, ABD'li oyuncu Devin Williams'ı kadrosuna kattı. 

Kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 24 yaşındaki pivotla önümüzdeki sezon için anlaşmaya varıldığı belirtildi.

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