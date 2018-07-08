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Devin Booker'dan 158 milyon dolarlık imza!

Devin Booker, kendisini 5 yıllığına Phoenix Suns'a bağlayan ve 158 milyon dolar kazandıracak olan kontrata imza attı.

Devin Booker, Phoenix Suns ile 5 yıl 158 milyon dolarlık anlaşmayı imzaladı.

Devin Booker ve Phoenix Suns, serbest oyuncu döneminin başlaması ve sözleşme uzatma görüşmelerinin başlayabileceği ilk tarihte görüşmeler başlamış ve kısa sürede anlaşma sağlanmıştı.

Booker, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Suns organizasyonuna uzun süre bağlandığım için onurlu ve gururluyum. Geçtiğimiz 3 yılda Phoenix'de olmaktan çok mutlu oldum. Suns'a beni draft ettiği ve bana inandığı için teşekkür ediyorum. Şimdi geleceğe bakıyor ve Suns'ı şampiyon yapmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

İşte Devin Booker'ın 158 milyon dolarlık imzası:





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