Devin Booker: 'Umarım bu galibiyet çok güzel şeylerin başlangıcı olur'

Fenerbahçe Beko'nun Unics Kazan'ı 80-41'lik tarihi farkla yendiği maçın ardından Devin Booker, Marial Shayok, Ahmet Düverioğlu ve Dyshawn Pierre açıklamalarda bulundu.



Devin Booker: "Çok fazla motive adam gördüm. Hepimiz kazanmak istedik. Kazanmaya ihtiyacımız vardı. Bir farklılık yarattık. Umarım bizim için güzel şeylerin başlangıcı olur. Çok odaklandık. Enerji ile oynadık. Ne yapmamız gerektiğini biliyorduk. Umarım dönüm noktası olacak. Hepimiz her şeyi sahaya yansıtmak istiyoruz."



Marial Shayok: "Harika hissediyorum. 40 dakika boyunca bu şekilde oynamak çok önemli. Son maçta ikinci yarı çok kötüydük ama 40 dakika boyunca bugün sahada birlikte ve enerjiyle kalmak çok önemliydi. Hepimiz aynı sayfada olmalıydık."



Ahmet Düverioğlu: "Salı günü istemediğimiz bir sonuçla İstanbul'a döndük. İlk yarı iyi oynarken, ikinci yarıda istemediğimiz basketbolu oynamıştık. Takım arasında oturup konuştuk ve reaksiyon göstermemiz gerekiyordu. Takım bugün o reaksiyonu gösterdi ve elinden geleni yaptı. Özellikle defansta rakibi 41 sayıda tuttuk. Herkes çok agresifti. Yeni oyuncular ve yeni sistem var. Alışmamız biraz vakit alacak. Uzunda geniş rotasyonumuz var o da bize avantaj sağlıyor. (Ali Muhammed'in dönüşü ve yeni göreviyle ilgili) Bobby ile abi kardeş gibiyiz. Çok sevindik. Gençlere ve bize yardımcı olacak."



Dyshawn Pierre: "Biz sadece çok çalışıp son maçlardaki performansı yukarı çekmek istiyoruz. Bu maçı da kazandığımız için mutluyuz. Koç bize aynı şeyleri söyledi. Bizden ikinci yarılara daha çok konsantre olmamızı istedi. Her maçın önemli olduğunu biliyoruz. Biz de ikinci yarıdaki konsantrasyonumuzu konuşuyoruz. Bugün hücumda doğruları bulup iyi ribaunt almaya çalıştık. İkinci yarıda hücum ribauntlarına da girdik. Savunmayı iyi yaptık ve bunu hücuma taşımayı başardık."





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