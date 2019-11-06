Devin Booker, NBA'in iptal edildiğiniz yayındayken öğrendi!

Geçtiğimiz günlerde ülkemizde de ilk vakası tespit edilen koronavirüs salgını birçok sektörü etkilemeye devam etmekte. Espor ve doğal olarak spor sektörü de bu salgından nasibini alıyor. E3 gibi bir köklü etkinliğin bile iptal edilmesinin ardından NBA'in de askıya alındığı duyuruldu.



Utah Jazz takımının pivot oyuncusu Rudy Gobert'in koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından NBA yönetimi ligin askıya alınması yönünde kanaat getirdi. Phoenix Suns'ın yıldız ismi Devin Booker, bu habere Call of Duty: Warzone oynarken hazırlıksız yakalandı. Ligin askıya alındığını ilk duyduğunda inanmayan Booker, bunun ardından "Hass*ktir. Neler oluyor a… koyayım?" tepkisini verdi. Yıldız oyuncu dakikalar sonra yayını kapattı.



NBA yönetimi, ligin askıya alınmasından dolayı oluşan boşluğu ileri dönemde neler yapabileceklerini düşünmek için kullanacaklarını belirtti. Ligin ne zaman tekrar başlayacağı hakkında bir bilgi bulunmuyor. COVID-19 salgını geçtiğimiz saatlerde Dünya Sağlık Örgütü tarafından global bir pandemi olarak nitelendirilmişti, bakalım bizi nasıl günler bekliyor?



Kaynak: PlayerBros



