Devin Booker'ın yeni adresi Bayern Münih oldu

Fenerbahçe Beko'dan ayrılan ABD'li basketbolcu Devin Booker'ın yeni adresi Bayern Münih oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Devin Booker'ın yeni adresi Bayern Münih oldu
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24 Temmuz 2023 12:41
Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen THY EuroLeague ekibi Bayern Münih, çarpıcı bir hamleye imza attı.

Fenrebahçe Beko'dan ayrılan uzun forvet Devin Booker ile anlaşan Alman ekibi, yıldız oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

32 yaşındaki oyuncu, 2016-2019 yılları arasında Bayern Münih'te forma giymişti. Kariyeri boyunca 119 THY EuroLeague maçına çıkan Devin Booker, 9.3 sayı, 4.2 ribaunt ortalamaları yakaladı.

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