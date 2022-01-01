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Devin Booker 35 attı, Suns'ı galibiyete taşıdı!
Devin Booker 35 attı, Suns'ı galibiyete taşıdı!
Phoenix Suns yıldızı Devin Booker, takımının Indiana Pacers'ı 112-94 yendiği maçta 35 sayı kaydetti.
Haber;
Sporx.com,
Fotoğraf;
NBA.com
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Booker, Suns'ın üst üste ikinci galibiyetini aldığı maçta takımının en skorer ismi oldu:
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