Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Devin Booker 27-9-5 yaptı, Suns galip geldi!

Phoenix Suns yıldızı Devin Booker, takımının Houston Rockets'ı 123-111 yendiği maçta 27 sayı attı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Phoenix Suns yıldızı Devin Booker, takımının Houston Rockets'ı 123-111 yendiği maçta 27 sayı attı.

Booker 27 sayı, 9 ribaund, 5 asistle Suns ekibinin en skorer oyuncusuydu:


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal