Develi Belediyespor yeni transferini açıkladı

Develi Belediyespor, Rus smaçör Sergey Nikitin'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Develi Belediyespor yeni transferini açıkladı
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15 Aralık 2023 18:43
AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Develi Belediyespor, Rusya 1. Lig ekiplerinden Yaroslavich Yaroslavl'da forma giyen smaçör Sergey Nikitin'i transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki deneyimli oyuncu ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığı belirtildi.

Nikitin'in kente geldiği ifade edilen açıklamada, oyuncunun sağlık kontrolünün ardından resmi sözleşmeyi imzaladığı bildirildi.

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