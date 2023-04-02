Develi Belediyespor, Tokat'a set vermedi!

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi 24. hafta karşılaşmasında Develi Belediyespor, deplasmanda Tokat Belediye Plevne'yi 3-0 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Develi Belediyespor, Tokat'a set vermedi!
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02 Nisan 2023 17:57
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi 24. hafta karşılaşmasında Develi Belediyespor, deplasmanda Tokat Belediye Plevne'yi 3-0 yendi.

Maçtan önce Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Salon: Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Hakemler: Yavuz Akdemir, Eser Türkoğlu

Tokat Belediye Plevne: Mehmet Rıfat Kantarcıoğlu, Atakan Topal, Mustafa Cervatoğlu, Berkay Yavuz, Eren Kanlı, Egecan Avcıl (Hasan Balcıoğlu, Yusuf Muhammed Furkan Açıkgöz, Sadık Efe Özsoy, Kaan Bülbül, Onur Kaya)

Develi Belediyespor: Ahmet Samet Baltacı, Abdullah Çam, Furkan Aydın, Miskevich, Stankovic, Synytsia (Alperen Demirciler, Ali İhsan Heper, Yusuf Erken)

Setler: 16-25, 21-25, 13-25

Süre: 73 dakika (23, 28, 22)

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