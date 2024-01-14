Develi Belediyespor, Hatay deplasmanında galip!

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 15. haftasında Develi Belediyespor, deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.
Salon: Hatay Merkez
Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Rıfat Tatar
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Gjorgiev, Yusuf Eken, Cüneyt Dağcı, Kovac, Kuklinski, Görkem Sertel, (Fatih Yörümez, Berkun Eber Üstündağ, İsmail Koçak, İsa Karatekin, Turgut Lelik)
Develi Belediyespor: Kemal Kayhan, Abreu, Kolodinsky, Abdullah Çam, Muhammet Ertuğrul, Yasin Aydın (Burak Çevik, Metin Durmuş, Nikitin, Ege Can Avcıl)
Setler: 25-18, 21-25, 23-25, 15-25
Süre: 119 dakika (33, 29, 32, 25)
Salon: Hatay Merkez
Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Rıfat Tatar
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Gjorgiev, Yusuf Eken, Cüneyt Dağcı, Kovac, Kuklinski, Görkem Sertel, (Fatih Yörümez, Berkun Eber Üstündağ, İsmail Koçak, İsa Karatekin, Turgut Lelik)
Develi Belediyespor: Kemal Kayhan, Abreu, Kolodinsky, Abdullah Çam, Muhammet Ertuğrul, Yasin Aydın (Burak Çevik, Metin Durmuş, Nikitin, Ege Can Avcıl)
Setler: 25-18, 21-25, 23-25, 15-25
Süre: 119 dakika (33, 29, 32, 25)