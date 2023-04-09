Develi Belediyespor, evinde Hekimoğlu'nu rahat geçti

Voleybol Efeler Ligi'nin 25. haftasında evinde Hekimoğlu ile karşılaşan Develi Belediyespor, rakibini 3-0 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Develi Belediyespor, evinde Hekimoğlu'nu rahat geçti
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09 Nisan 2023 18:43
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi 25. hafta karşılaşmasında Develi Belediyespor, konuk ettiği Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ'yi 3-0 yendi.

Salon: Murat Kocatürk

Hakemler: Yasin Okumuş, Sema Kayıkçı

Develi Belediyespor: Ahmet Samet Baltacı, Abdullah Çam, Furkan Aydın, Stankovic, Synytsia, Yusuf Eken (Alperen Demirciler, Ali İhsan Heper, Berkan Bozan, Apostol, Berkan Eryus, İbrahim Emet, Radzivon, Hamdi Erkan)

Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ: Mehmet Hacıoğlu, Uğur Kılınç, Muhammet Delibaş, Gabriel, Aleksey, Sercan Abanoz (Gökhan Çatal, Umut Özdemir, Esat Dalgıç, Cansın Hacıbekiroğlu, Metin Durmuş)

Setler: 25-18, 25-15, 25-22

Süre: 71 dakika (24, 22, 25)

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