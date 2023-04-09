DEVA Partisi milletvekili adayları listesi belli oluyor. DEVA Partisi Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkâri, Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kilis, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Siirt, Sinop, Sivas, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Yalova, Yozgat, Zonguldak milletvekili aday adayları için şuana kadar liste açıklaması yapmazken açıklama yapıldığıda listeler ve tüm illerin isim isim aday listesi haberimizde olacak.
AKP Milletvekili Adayları Listesi 2023 - TIKLAYINIZ CHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023 - TIKLAYINIZ
DEVA PARTİSİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI LİSTESİ 2023
Deva Partisi milletvekili aday listesi:
1- Mehmet Emin Ekmen - İstanbul
2- İdris Şahin - Ankara
3- Sanem Oktar - İzmir
4- Burak Dalgın - Bursa
5- Sadullah Ergin
6- Mustafa Yeneroğlu
7- Hasan Karal
8- Seda Kaya Ösen - İzmir
9- Doğa Şanlıoğlu
10- İbrahim Çanakçı
11- Cem Avşar