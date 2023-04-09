Haber Tarihi: 09 Nisan 2023 10:59 - Güncelleme Tarihi: 09 Nisan 2023 10:59

DEVA PARTİSİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI LİSTESİ 2023

2023 DEVA Partisi milletvekili adayları listesi için geri sayım sürüyor. 14 Mayıs seçimlerinde cumhurbaşkanı adayları netleşirken, milletvekilliği aday adaylığında da sona gelindi. 2023 seçimleri için milletvekili aday listeleri 9 Nisan'da YSK'ya teslim edilecek. 19 Nisan'da ise milletvekili kesin aday listeleri ilan edilecek. Peki, DEVA Partisi Milletvekili aday adayları kimler, ne zaman açıklanacak? İşte açıklanan DEVA Partisi aday adayları listesi

DEVA PARTİSİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI LİSTESİ 2023
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DEVA Partisi milletvekili adayları listesi belli oluyor. DEVA Partisi Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkâri, Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kilis, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Siirt, Sinop, Sivas, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Yalova, Yozgat, Zonguldak milletvekili aday adayları için şuana kadar liste açıklaması yapmazken açıklama yapıldığıda listeler ve tüm illerin isim isim aday listesi haberimizde olacak.
AKP Milletvekili Adayları Listesi 2023 - TIKLAYINIZ

CHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023 - TIKLAYINIZ

DEVA PARTİSİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI LİSTESİ 2023

Deva Partisi milletvekili aday listesi:

1- Mehmet Emin Ekmen - İstanbul

2- İdris Şahin - Ankara

3- Sanem Oktar - İzmir

4- Burak Dalgın - Bursa

5- Sadullah Ergin

6- Mustafa Yeneroğlu

7- Hasan Karal

8- Seda Kaya Ösen - İzmir

9- Doğa Şanlıoğlu

10- İbrahim Çanakçı

11- Cem Avşar
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