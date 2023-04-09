DEVA PARTİSİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI LİSTESİ 2023

Deva Partisi milletvekili aday listesi:



1- Mehmet Emin Ekmen - İstanbul



2- İdris Şahin - Ankara



3- Sanem Oktar - İzmir



4- Burak Dalgın - Bursa



5- Sadullah Ergin



6- Mustafa Yeneroğlu



7- Hasan Karal



8- Seda Kaya Ösen - İzmir



9- Doğa Şanlıoğlu



10- İbrahim Çanakçı



11- Cem Avşar

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

DEVA Partisi milletvekili adayları listesi belli oluyor. DEVA Partisi Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkâri, Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kilis, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Siirt, Sinop, Sivas, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Yalova, Yozgat, Zonguldak milletvekili aday adayları için şuana kadar liste açıklaması yapmazken açıklama yapıldığıda listeler ve tüm illerin isim isim aday listesi haberimizde olacak.