Haber Tarihi: 11 Nisan 2023 16:45 - Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2023 16:45

DEVA Milletvekili adayları 2023: DEVA aday listesi açıklandı

DEVA Milletvekili adayları 2023: DEVA aday listesi açıklandı. 14 Mayıs seçimlerinde cumhurbaşkanı adayları netleşirken, milletvekilliği aday adaylığında da sona gelindi. 2023 seçimleri için milletvekili aday listeleri 9 Nisan'da YSK'ya teslim edilecek. 19 Nisan'da ise milletvekili kesin aday listeleri ilan edilecek. Peki, DEVA Partisi Milletvekili adayları kimler, ne zaman açıklanacak? İşte açıklanan DEVA Partisi aday adayları listesi

DEVA Milletvekili adayları 2023: DEVA aday listesi açıklandı
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Türkiye 14 Mayıs'a gün sayarken partilerin merakla beklenen milletvekilliği listeleri de netleşti. Cumhuriyet Halk Partisi, milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na teslim ederken CHP'nin listelerindeki DEVA'lı isimlerin garanti yerleri ise dikkat çekti. YSK'ya teslim edilen listelerde, Demokrasi ve Atılım Partisi'ne garanti 11 kişi yer buldu.
AKP Milletvekili Adayları Listesi 2023 - TIKLAYINIZ

CHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023 - TIKLAYINIZ

DEVA PARTİSİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023 LİSTESİ 

Deva Partisi milletvekili aday listesi:

1- Mehmet Emin Ekmen - İstanbul

2- İdris Şahin - Ankara

3- Sanem Oktar - İzmir

4- Burak Dalgın - Bursa

5- Sadullah Ergin

6- Mustafa Yeneroğlu

7- Hasan Karal

8- Seda Kaya Ösen - İzmir

9- Doğa Şanlıoğlu

10- İbrahim Çanakçı

11- Cem Avşar
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