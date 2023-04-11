DEVA Milletvekili adayları 2023: DEVA aday listesi açıklandı

Türkiye 14 Mayıs'a gün sayarken partilerin merakla beklenen milletvekilliği listeleri de netleşti. Cumhuriyet Halk Partisi, milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na teslim ederken CHP'nin listelerindeki DEVA'lı isimlerin garanti yerleri ise dikkat çekti. YSK'ya teslim edilen listelerde, Demokrasi ve Atılım Partisi'ne garanti 11 kişi yer buldu.
AKP Milletvekili Adayları Listesi 2023 - TIKLAYINIZ CHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023 - TIKLAYINIZ
DEVA PARTİSİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023 LİSTESİ
Deva Partisi milletvekili aday listesi:
1- Mehmet Emin Ekmen - İstanbul
2- İdris Şahin - Ankara
3- Sanem Oktar - İzmir
4- Burak Dalgın - Bursa
5- Sadullah Ergin
6- Mustafa Yeneroğlu
7- Hasan Karal
8- Seda Kaya Ösen - İzmir
9- Doğa Şanlıoğlu
10- İbrahim Çanakçı
11- Cem Avşar
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