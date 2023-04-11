DEVA Milletvekili adayları 2023: DEVA aday listesi açıklandı

Deva Partisi milletvekili aday listesi:



1- Mehmet Emin Ekmen - İstanbul



2- İdris Şahin - Ankara



3- Sanem Oktar - İzmir



4- Burak Dalgın - Bursa



5- Sadullah Ergin



6- Mustafa Yeneroğlu



7- Hasan Karal



8- Seda Kaya Ösen - İzmir



9- Doğa Şanlıoğlu



10- İbrahim Çanakçı



11- Cem Avşar

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Türkiye 14 Mayıs'a gün sayarken partilerin merakla beklenen milletvekilliği listeleri de netleşti. Cumhuriyet Halk Partisi, milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na teslim ederken CHP'nin listelerindeki DEVA'lı isimlerin garanti yerleri ise dikkat çekti. YSK'ya teslim edilen listelerde, Demokrasi ve Atılım Partisi'ne garanti 11 kişi yer buldu.