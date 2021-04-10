Dev takas: Icardi - Dybala!

İtalya Ligi Serie A devi Juventus ile Fransa devi PSG için bu yaz transfer dönemine damga vuracak bir takas iddiası gündeme geldi.



İtalyan basınının haberine göre; Juventus, Mauro Icardi için PSG'nin kapısını çaldı ve takasta Paulo Dybala'yı önerdi. Juventus'un kısa süre önce de Wanda Nara ile görüştüğü ve anlaşma için zemin hazırlamaya çalıştığı belirtildi.



Dybala'nın 2022 Haziran ayında bitecek olan sözleşmesi öncesi oyuncudan bir kazanç sağlamak isteyen ve oyuncunun serbest olarak takımdan ayrılmasını istemeyen Juventus'un, takasın gerçekleşmemesi halinde Arjantinli yıldıza yeni bir sözleşme teklif edeceği aktarıldı.



Mauro Icardi, bu sezon PSG formasıyla çıktığı 19 resmi maçta 7 gol - 6 asist yaparken, Dybala 17 resmi maçta 4 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi.



