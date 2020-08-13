Dev takas gelebilir: Dorukhan - Ozan Tufan

Transfer döneminin durgun takımı Beşiktaş, dev bir takas ile gündemi sarsmaya hazırlanıyor. Siyah-Beyazlılar, Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın kadrosunda görmeyi çok istediği Ozan Tufan için ezeli rakibi Fenerbahçe'nin kapısını çaldı. İlk görüşmenin ardından Fenerbahçe, bu teklife sıcak bakmadı ve Dorukhan'ın yanında Beşiktaş'tan bir futbolcuyu daha istedi. Ancak Sarı-Lacivertliler'in bu teklifine bu kez de Siyah-Beyazlı kulüpten olumlu yanıt gelmedi.Ancak iki kulüp arasında görüşmeler halen devam ediyor. Transfer şu an için askıda gözükse de kısa süre içinde gerçekleşebilir. Bu konudaki son sözü Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut söyleyecek. Bulut, Ozan'ın idmanlardaki performansının ardından oyuncu hakkındaki son kararını verecek. Topuk Yaylası'ndaki yeni sezon hazırlıkları sonrasında tecrübeli futbolcunun Fenerbahçe'deki geleceği bir anlamda belli olacak.Ozan'ın F.Bahçe kariyeri bitmek üzereyken Sergen Yalçın, tecrübeli futbolcuyu Alanyaspor'a aldırdı ve yarım sezonda 24 yaşındaki orta sahayı futbola döndürdü. Bu sebeple ikili arasında bir bağ oluştu. Beşiktaş'ta da Dorukhan Toköz, eski başkan Fikret Orman'ın kendisine verdiği zamlı sözleşme sözü sebebiyle kriz yaşamıştı. Oyuncu bu sebepten mutsuz... Dorukhan, olası bir Fenerbahçe takasına ise sıcak bakıyor... Dorukhan'ın Sarı-Lacivertli kulübe gideceği yönündeki iddialar geçtiğimiz dönemlerde de gündeme gelmişti.