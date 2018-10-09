Deegan: "İstanbulluları maratona bekliyoruz"

Çintimar: "Maraton şimdi çok daha değerli"

100'den fazla ülkeden 30 bin koşucu katılacak

4 kategoride koşulacak

İstanbul'un en önemli organizasyonlarından biri olan Vodafone 40. İstanbul Maratonu'nda geri sayım başladı.Maratonun tanıtım toplantısı Sepetçiler Kasrı'nda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi Colman Deegan, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Spor İstanbul Genel Müdürü Abdulhalim Aksu katıldı.Vodafone 40. İstanbul Maratonu'nda iki kıta arasında koştuklarını vurgulayan Mevlüt Uysal,diye konuştu.Maratonun İstanbul'u dünyaya tanıtma adına en önemli spor organizasyonu olduğunu kaydeden Uysal, sözlerini şöyle sürdürdü:Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi Colman Deegan, Vodafone olarak sağlıklı yaşama önem verdiklerini vurgulayarak, Türkçe yaptığı konuşmada,ifadelerini kullandı.Deegan, Vodafone olarak sağlıklı yaşama önem verdiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Vodafone 40. İstanbul Maratonu'nun Türkiye'nin yaptığı en büyük spor organizasyonu olduğunu dile getirdi.Federasyon olarak en büyük kitle hareketinin içinde olmanın mutluluğunu yaşadıklarını anlatan Çintimar,diye konuştu.Spor İstanbul Genel Müdürü Abdulhalim Aksu ise yeni hedeflerinin maratonu platin kategorisine çıkarmak olduğunu söyledi.Aksu,sloganıyla gerçekleştirilecek organizasyonda insanların, hareket kabiliyetinin farkına varmalarını ve bunu değerlendirmelerini istediklerini kaydetti.İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen Vodafone 40. İstanbul Maratonu, 100'den fazla ülkeden 30 bin profesyonel koşucuyu bir araya getirecek.Maraton, 40. yılında kadınlar ve erkeklerde son 2 yılın şampiyonlarını bir kez daha karşı karşıya getirecek. Geçen yıl maratonda 2.22.36'lık derecesiyle birinci gelen ve dünyada yılın en hızlı 18. kadın maratoncusu olan Kenyalı Ruth Chepngetich, 2016'da ilk sırada yer alan aynı ülkeden Agnes Barsosio da maratonda yarışacak.Erkeklerde ise Fransa'yı temsil eden 2017 yılının şampiyonu Abraham Kiprotich, 2016'nın şampiyonu Azerbaycanlı Evans Kiplagat ile mücadele edecek.Kıtalararası koşulan tek yarış olma özelliği taşıyan maraton; 42,15 ve 10 kilometre koşularının yanı sıra halk koşusu olmak üzere 4 kategoride gerçekleştirilecek.15 Temmuz Şehitler Köprüsü gişelerine 250 metre mesafeden başlayacak 42 kilometrelik maraton, Sultanahmet'te At Meydanı'ndaki Dikilitaş'ın önünde tamamlanacak.Bu yıl Alman profesör Helmut Winter, tavşan atlet olarak maratonda diğer sporcuların tempo tutmasını sağlayacak.Halk koşusu için kayıtlar, 1 Kasım Perşembe günü başlayacak. Kayıtlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor İstanbul bünyesinde hizmet veren 42 spor tesisinde ve Taksim ile Bağdat caddelerindeki standlarda gerçekleştirilecek.Bu arada yarışa kayıt yapacak tüm katılımcılara yarış esnasında derecelerini ölçecek, geri dönüşüm özelliğine sahip elektronik zamanlama çipi verilecek.