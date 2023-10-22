İtalya Serie A 9. hafta karşılaşmasında Milan ile Juventus karşı karşıya geldi. San Siro'daki maçı Juventus 1-0'lık skorla kazandı.



Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmazken, Milan'da Malick Thiaw 40. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından takımını 10 kişi bıraktı.



Juventus, 63. dakikada Manuel Locatelli ile öne geçti.



San Siro'da başka gol sesi çıkmadı ve Juventus, dev maçta Milan'ı deplasmanda 1-0 mağlup etti.



Bu sonucun ardından Juventus, ligde 20 puana yükseldi. Milan ise 21 puanda kaldı.



Ligde gelecek hafta Juventus, sahasında Hellas Verona'yı ağırlayacak. Milan ise hafta arasında Şampiyonlar Ligi'nde PSG deplasmanına gidecek ardından ligde Napoli'ye konuk olacak.



