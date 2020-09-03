Dev maçta İspanya son anda 1 puanı kaptı

Uluslar Ligi'nin ilk haftasında iki dünya şampiyonu Almanya ile İspanya karşılaştı. Mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi.
Almanya'da Türk asıllı oyuncular Emre Can ve İlkay Gündoğan karşılaşmaya ilk 11'de başladı.
Karşılaşmanın golleri 52. dakikada Timo Werner ve 90+6. dakikada Gaya'dan geldi.
UKRAYNA, İSVİÇRE'Yİ MAĞLUP ETTİ
Grubun diğer maçında ise; Ukrayna, İsviçre'yi 2-1 mağlup etti.
Karşılaşmada goller; 14. dakikada Yarmolenko, 68. dakikada Zinchenko ve 41. dakikada Seferovic'den geldi.
Almanya'da Türk asıllı oyuncular Emre Can ve İlkay Gündoğan karşılaşmaya ilk 11'de başladı.
Karşılaşmanın golleri 52. dakikada Timo Werner ve 90+6. dakikada Gaya'dan geldi.
UKRAYNA, İSVİÇRE'Yİ MAĞLUP ETTİ
Grubun diğer maçında ise; Ukrayna, İsviçre'yi 2-1 mağlup etti.
Karşılaşmada goller; 14. dakikada Yarmolenko, 68. dakikada Zinchenko ve 41. dakikada Seferovic'den geldi.