Dev maçta İspanya son anda 1 puanı kaptı

Uluslar Ligi ilk maçında Almanya ile İspanya 1-1 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com
Dev maçta İspanya son anda 1 puanı kaptı
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03 Eylül 2020 23:40
Uluslar Ligi'nin ilk haftasında iki dünya şampiyonu Almanya ile İspanya karşılaştı. Mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

Almanya'da Türk asıllı oyuncular Emre Can ve İlkay Gündoğan karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

Karşılaşmanın golleri 52. dakikada Timo Werner ve 90+6. dakikada Gaya'dan geldi.

UKRAYNA, İSVİÇRE'Yİ MAĞLUP ETTİ

Grubun diğer maçında ise; Ukrayna, İsviçre'yi 2-1 mağlup etti.

Karşılaşmada goller; 14. dakikada Yarmolenko, 68. dakikada Zinchenko ve 41. dakikada Seferovic'den geldi.



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