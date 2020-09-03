Dev maçta İspanya son anda 1 puanı kaptı

Uluslar Ligi'nin ilk haftasında iki dünya şampiyonu Almanya ile İspanya karşılaştı. Mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi.



Almanya'da Türk asıllı oyuncular Emre Can ve İlkay Gündoğan karşılaşmaya ilk 11'de başladı.



Karşılaşmanın golleri 52. dakikada Timo Werner ve 90+6. dakikada Gaya'dan geldi.



UKRAYNA, İSVİÇRE'Yİ MAĞLUP ETTİ



Grubun diğer maçında ise; Ukrayna, İsviçre'yi 2-1 mağlup etti.



Karşılaşmada goller; 14. dakikada Yarmolenko, 68. dakikada Zinchenko ve 41. dakikada Seferovic'den geldi.



