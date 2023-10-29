İtalya Serie A'nın 10 hafta karşılaşmasında Inter ile Roma karşılaştı. Giuseppe Meazza'da oynanan mücadeleyi Inter 1-0'lık skorla kazandı.
Inter'e galibiyeti getiren golü 81. dakikada Marcus Thuram kaydetti.
Ev sahibi ekipte milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu karşılaşmada 75 dakika görev yaptı.
Bu galibiyetin ardından Inter puanını 25 yaparak yeniden zirveye oturdu. Roma ise 14 puanda kaldı.
Inter'e galibiyeti getiren golü 81. dakikada Marcus Thuram kaydetti.
Ev sahibi ekipte milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu karşılaşmada 75 dakika görev yaptı.
Bu galibiyetin ardından Inter puanını 25 yaparak yeniden zirveye oturdu. Roma ise 14 puanda kaldı.