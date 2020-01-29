Dev maçta dev düello: Vedat Muriqi - Alexander Sörloth!

Türkiye 1 Şubat Cumartesi günü oynanacak dev derbiye kilitlendi.Şampiyonluk yarışının iki iddialı takımı Trabzonspor ve Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Kritik maç sadece ezeli rakiplerin değil, aynı zamanda iki takımın golcüleri Alexander Sörloth ve Vedat Muriqi'in düellosuna sahne olacak.15 golle ligde krallık yarışında zirvede olan Sörloth ayrıca 5 de asist yaptı. Norveçli yıldız maç başına 3.3 dripling ve yüzde 72.1'lik pas yüzdesiyle dikkat çekiyor. Sörloth'un 3.3 şut ortalaması var.Attığı 12 golle Fenerbahçe'yi taşıyan Vedat Muriqi 4 de asiste imza attı. Kosovalı yıldızın en büyük silahı maç başına 4.6 hava topu kazanması. Ayrıca 1.7 kilit pas istatistiği de dikkat çekici.Sörloth gollerinin 8'ini sol ayağıyla, 6'sını ise kafayla ağlara yolladı. Vedat Muriqi'in ise sol ayağıyla 9, sağ ayağıyla 2, kafayla ise 1 golü var. Sörloth'un 1, Vedat'ın ise 2 penaltı golü bulunuyor.Trabzonsporlu Sörloth en çok golü 1 ile 15. dakikalar arasında atarken, Fenerbahçeli Vedat Muriqi 76-90 arasında coşuyor.Cumartesi günkü derbinin kader adamları olması beklenen Alexander Sörloth ve Vedat Muriqi'in gol dakikaları dikkat çekiyor. Sörloth en fazla golü (4) maçların ilk 15 dakikasında attı. Vedat Muriqi ise 76 ve 90. dakikalar arasında attığı 3 golle, maçların sonuna damgasını vurdu.Sörloth attığı 6 kafa golüyle bu alanda Süper Lig'in en etkili futbolcusu durumunda.Takım arkadaşlarına çok iyi servisler yapan Alexander Sörloth'un ligde 5 asisti bulunuyor.Vedat Muriqi bu sezon sol ayağıyla tam 9 gol attı.:9Maç başına 4.6 hava topu kazanan Vedat Muriqi arkadaşlarına sürekli top indiriyor.Penaltıdan 2 gol bulan Vedat Muriqi 1 kez de ceza sahası dışından ağları havalandırdı.