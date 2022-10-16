Spor Toto Süper Lig'in 10. haftası dev bir mücadeleye sahne oldu. Beşiktaş ile Trabzonspor, kozlarını Vodafone Park'ta paylaşırken, karşılaşmada kazanan çıkmadı ve mücadele 2-2 sona erdi.



Trabzospor, karşılaşmanın 11. dakikasında Maxi Gomez ile öne geçti. Beşiktaş, bu gole 29. dakikada Stryger Larsen'in attığı goller karşılık verdi. Trabzonspor, 36. dakikada Arthur Masuaku'nun büyük hatası sonrası Trezeguet ile yeniden öne geçti. Karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.



Beşiktaş'ta ikinci yarıda 67. dakikada oyuna dahil olan Cenk Tosun, 70. dakikada skoru eşitledi.



Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı, 90+6. dakikada Gedson'a yaptığı sert faulün ardından sarı kart gördü. VAR'dan gelen uyarı sonrası hakem Ali Şansalan pozisyonu izledi ve 25 yaşındaki futbolcuyu kırmızı kartla cezalandırdı.



Dolmabahçe'de başka gol sesi çıkmadı ve maç 2-2 bitti.



Son olarak Trabzonspor'u iç sahada Kasım 2016'da mağlup eden Beşiktaş'ın, rakibine karşı Vodafone Park'taki galibiyet özlemi 6 maça yükseldi.



Bu sonucun ardından Beşiktaş 19, Trabzonspor 18 puana yükseldi.



Ligin bir sonraki haftasında Beşiktaş, Hatayspor deplasmanına gidecek. Trabzonspor, sahasında Sivasspor'u ağırlayacak.



VALERIEN ISMAEL'DEN 4 DEĞİŞİKLİK



Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor'u konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael, Bitexen Giresunspor maçının kadrosuna göre dört değişiklik yaptı.



Sakatlığı bulunan Romain Saiss yerine Francisco Montero'yu Tayyip Talha Sanuç'la birlikte savunmanın merkezinde görevlendiren Ismael, Gedson Fernandes'i kulübeye çekerek Salih Uçan'a orta sahada forma verdi.



Tayfur Bingöl ve Nathan Redmond'u da yedek soyunduran siyah-beyazlı teknik adam, Georges-Kevin N'Koudou ve Rachid Ghezzal'ı 11'de görevlendirdi.



MONTERO İLK KEZ 11'DE



Beşiktaş'ın İspanyol savunma oyuncusu Francisco Montero, bu sezon ilk kez 11 kişilik kadroda kendine yer buldu.



Emrecan Uzunhan'ın da sakatlığının devam etmesi üzerine teknik direktör Ismael, Montero'yu savunmada görevlendirdi. İspanyol stoper bu sezon sadece Alanyaspor maçının ikinci yarısında görev almıştı.



NECİP UYSAL'A PLAKET



Beşiktaş Öz Kaynak Düzeni'nden yetişen ve geçtiğimiz hafta Giresunspor karşılaşmasında 400. maçına çıkan Necip Uysal, karşılaşma öncesinde plakette onurlandırıldı.



Necip Uysal'a plaketini başkan Ahmet Nur Çebi verirken, siyah-beyazlı taraftarlar uzun süre tecrübeli oyuncu için tezahürat yaptı.



TRİBÜNLER DOLDU



Beşiktaşlı taraftarlar, Trabzonspor maçında takımlarını yalnız bırakmadı.



Siyah-beyazlı taraftarlar stadın neredeyse tamamını doldururken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da maçı izleyenler arasında yer aldı.



İLK GOL TRABZONSPOR'DAN GELDİ



Karşılaşmada ilk gol 11. dakikada Trabzonspor'dan geldi. Bu dakikada soldan kazanılan köşe vuruşunda Bakasetas içeriye iyi ortaladı. Kale önünde iyi uzanan Maxi Gomez düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.



BEŞİKTAŞ GOLE YAKLAŞTI



24. dakikada Beşiktaş'ta Wout Weghorst'un ceza sahası içinden vuruşunda Uğurcan gole izin vermedi. Dönen topu N'Koudou tamamlamak istedi ama top üstten auta gitti.



LARSEN KENDİ AĞLARINA ATTI



Beşiktaş, 29. dakikada eşitliği yakaladı. Sağdan Rossier son çizgiye indi ve içeri çok sert ortaladı. Yerden giden top Larsen'e çarpıp ağlarla buluştu.



MASUAKU'DAN BÜYÜK HATA



Beşiktaş'ta 36. dakikada Arthur Masuaku kendi yarı alanında topu Montero'ya göndermek isterken Trezeguet'nin önüne indirdi. Mısırlı yıldız karşı karşıya pozisyonda takımını yeniden öne geçirdi.



GHEZZAL SAKATLANDI



Beşiktaş'ta karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Rachid Ghezzal, ilk yarının son anlarında sakatlandı. Ghezzal yerine oyuna Nathan Redmond dahil oldu.



Karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor'un eşitliği ile sona erdi.



ABDULLAH AVCI'DAN İKİ HAMLE



Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 2-1'lik skora rağmen 56. dakikada oyuna müdahale etti. Bordo-mavililerde bu dakikada Umut Bozok ve Enis Bardhi oyuna girdi. Abdülkadir Ömür ve Maxi Gomez kenara geldi.



VALERIEN ISMAEL'E TEPKİ



Beşiktaşlı taraftarlar, karşılaşmanın 60. dkaikalarında Valerien Ismael'e tepki gösterdi ve "Ismael uyuma, değişiklik yapsana." tezahüratında bulundu.



CENK 3 DAKİKA SONRA AĞLARI BULDU



Beşiktaş'ta 67. dakikada oyuna giren Cenk Tosun, 70. dakikada durumu eşitledi. Bu dakikada Beşiktaş'ta Nathan Redmond sağdan son çizgiye inip arka direğe iyi ortaladı. Wout Weghorst'un ceza sahası içinde vurduğu top üst direkten oyun alanına döndü. Dönen topu Cenk Tosun düzgün bir vuruşla ağlarla buluşturdu.



YUSUF YAZICI ATILDI



Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki dev mücadelenin 90+6. dakikasında Yusuf Yazıcı kırmızı kart gördü.



Yusuf Yazıcı'nın Gedson Fernandes'e arkadan yaptığı müdahale sonrası hakem Ali Şansalan faul kararı verdi ve Trabzonsporlu futbolcuya sarı kartını gösterdi.



Daha sonra VAR hakemi Serkan Tokat, potansiyel kırmızı kart nedeniyle Ali Şansalan'ı VAR monitörüne davet etti. Ali Şansalan, pozisyonu hızlı bir şekilde şekilde inceledi ve Yusuf Yazıcı'nın sarı kartını iptal ederek kırmızı kart gösterdi.



Yusuf Yazıcı, özür dileyerek sahadan ayrıldı.



İSTİFA TEZEHÜRATLARI



Beşiktaşlı taraftarlar maçın son düdüğünün ardından "Valerien istifa" şeklinde tezahürat yaptı.



Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele 2-2 sona erdi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



11. dakikada Trabzonspor öne geçti. Bakasetas'ın sağdan kullandığı kornerde altıpasın içinde Maxi Gomez'in uzak köşeye yaptığı kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.



24. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Salih Uçan'ın ara pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Weghorst'un karşı karşıya yaptığı vuruşta kaleci Uğurcan Çakır gole izin vermedi. Dönen topu önünde bulan Dele Alli'nin şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.



29. dakikada siyah-beyazlı takım beraberliği sağladı. Ghezzal'ın sağ çaprazdan ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Rosier, son çizgiye yakın bir noktadan meşin yuvarlağı içeri çevirdi. Arka direkte Larsen'in ters vuruşunda top filelere gitti: 1-1.



36. dakikada Trabzonspor ikinci golü buldu. Beşiktaş'ın kendi yarı sahasında soldan kullandığı taç atışında Masuaku'nun hatalı pası sonucunda Trezeguet topu kontrol etti. Mısırlı oyuncu, ceza sahasına girdikten sonra kaleci Ersin Destanoğlu'yla karşı karşıya yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-2.



Trabzonspor, karşılaşmanın ilk yarısını 2-1 önde tamamladı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





59. dakikada Trabzonspor üçüncü gole yaklaştı. Josef'in hatalı pası sonucunda topu kapan Umut Bozok, pasını ceza sahası sol çaprazındaki Bardhi'ye verdi. Bu oyuncunun uzak direğe yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.



70. dakikada Beşiktaş beraberliği yakaladı. Redmond'un sağdan ortasında altıpasın içinde iyi yükselen Weghorst'un yaptığı kafa vuruşunda top üst direkten döndü. Topu takip eden Cenk Tosun, altıpasın sağında dönerek yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-2.



89. dakikada Yusuf Yazıcı'nın ceza yayının gerisinden çıkardığı şutta kaleci Ersin Destanoğlu, sağına gelen topu kornere çeldi.



90+6. dakikada Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı, VAR incelemesinin ardından kırmızı kart gördü. Orta sahada Yusuf Yazıcı'nın arkadan müdahalesi sonucunda Gedson yerde kaldı. Maçın hakemi Ali Şansalan, önce Yusuf'a sarı kartını gösterdi. VAR odasının uyarısı üzerine pozisyonu saha kenarında tekrar izleyen hakem Şansalan, Yusuf Yazıcı'yı kırmızı kartla cezalandırdı.



Karşılaşma 2-2 berabere tamamlandı.



Stat: Vodafone Park



Hakemler: Ali Şansalan, Cevdet Kömürcüoğlu, Süleyman Özay



Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Tayyip Talha Sanuç, Montero, Masuaku, Josef, Salih Uçan (Dk. 67 Gedson), Ghezzal (Dk. 45+1 Redmond), Dele Alli (Dk. 67 Cenk Tosun), N'Koudou (Dk. 84 Muleka), Weghorst



Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Bartra, Vitor Hugo, Eren Elmalı (Dk. 85 Denswil), Gbamin, Hamsik (Dk. 80 Yusuf Yazıcı), Abdülkadir Ömür (Dk. 56 Umut Bozok), Bakasetas (Dk. 80 Siopis), Trezeguet, Maxi Gomez (Dk. 56 Bardhi)



Goller: Dk. 11 Maxi Gomez, Dk. 36 Trezeguet (Trabzonspor), Dk. 29 Larsen (Kendi kalesine), Dk. 70 Cenk Tosun (Beşiktaş)



Kırmızı kart: Dk. 90+6 Yusuf Yazıcı (Trabzonspor)



Sarı kartlar: Dk. 32 Bakasetas, Dk. 90+2 Bardhi, Dk. 90+7 Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Dk. 90+2 Rosier, Dk. 90+5 Cenk Tosun (Beşiktaş)





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