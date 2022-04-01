Dev maçın kilidi son 15 dakikada!

Süper Lig'de bu sezon maçların son 15 dakikalarında en az puan kaybeden takım Trabzonspor olurken, Beşiktaş'ın benzer konuda kötü bir istatistik çizmesi maç öncesi dikkat çekti.



Trabzonspor,, söz konusu periyotta sadece 3 puan yitirdi. Pazar günü konuk edeceği Beşiktaş ise maçların son 15 dakikalarında yediği gollerle toplam 20 puan kaybetti. Sezon genelinde karşılaşmaların sonunu iyi getiren Karadeniz ekibi, derbide bu alışkanlığını sürdürmek amacında.



Kıran kırana maç hazırlığı



Bordo-Mavililer'de Beşiktaş hazırlıkları tam gaz devam ediyor. Milli takımlara giden oyuncuların da bir bir Trabzon'a gelmesiyle ideal kadroya ulaşıldı. Teknik direktör Abdullah Avcı tamamen taktik çalışmalar üzerinde dururken, rakiple ilgili uyarılarda da bulunuyor. İtalya maçı öncesi A Milli Takım kadrosundan çıkartılan Abdülkadir Ömür'ün pazar günü oynama şansı yüksek. Sakatlığın ardından takımla çalışmalara başlayan Hamsik de dönüş hazırlığında.





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