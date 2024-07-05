Dev maçın galibi Fransa!

EURO2024 Çeyrek Final maçında Fransa ile Portekiz karşı karşıya geldi. Volkspark Stadı'nda oynanan ve penaltılara giden maçı Fransa 5-3 kazandı.



Didier Deschamps'ın ekibi, bu sonucun ardından turnuvada adını yarı finale yazdırdı.



RONALDO İÇİN İLGİNÇ İSTATİSTİK



Cristiano Ronaldo'nun Portekiz formasıyla büyük turnuvalarda kullandığı 61 serbest vuruşta, sadece 1 gol attı. Ayrıca Portekizli yıldız, kariyerinde ilk kez bir büyük turnuvayı gol atamadan tamamladı.



İLK YARI SAKİN GEÇTİ



Portekiz (0.07) - (0.08) Fransa, müsabakası EURO 2024'te ilk yarısında 0.15 ile en az gol beklentisi üretilen maç oldu.



Portekiz Milli Takımı, EURO 2016'daki şampiyonluğun ardından son iki turnuvada bekleneni veremedi. Teknik direktörlüğünü Didier Deschamps'ın yaptığı Fransa ise, turnuva tarihinde 6. kez yarı final aşamasına yükseldi.



Fransa, yarı finalde Almanya'yı saf dışı bırakan İspanya ile karşılaşacak.



