Beşiktaş'ın eski yöneticisi Sinan Vardar, Süper Lig'in 10. haftasındaki dev maçı değerlendirdi. Vardar'ın Beşiktaş ile ilgili analizinin tamamını Fotomaç Gazetesi'ni satın alarak okuyabilirsiniz. İşte Vardar'ın yazısından öne çıkan bölüm...



"ÖLÜM-KALIM MAÇI DEĞİL"



Beşiktaş, pazar günü ligin en güçlü ekiplerinden biri olan Trabzonspor'u ağırlayacak. Beşiktaş bu maçı kazanıp liderliği elde etmek isterken Trabzonspor da zirve ile olan puan farkını kapatmak için 3 puanı hedefleyecek. Bu maç önemli ama iki takım için de bir ölüm kalım maçı olmayacak.



Ben Valerien İsmael ve Abdullah Avcı'nın sahada temkinli olmayı tercih edeceklerini tahmin ediyorum. İki takım da birbirlerini hataya zorlayacak. Beşiktaş'ı, Trabzonspor karşısında favori görüyorum. Siyah-beyazlı takımın iki kanat oyuncusu; N'Koudou ve Ghezzal'in iyileşmesi hücum gücüne büyük destek verecek. Son haftaların suskun ismi Weghorst da N'Koudou ve Ghezzal'in katılımıyla daha çok pozisyon bulma şansı elde edecek.



Bunun yanı sıra Tayfur Bingöl'ün de rakip savunmaları zorlayan hücum girişimleri Beşiktaş'ın en önemli kozlarından biri olacak. Rosier ve Masuaku'nun de sürpriz atakları Beşiktaş'ın Trabzonspor karşısındaki önemli artıları olarak not edilebilir.



"HAKEM KONUŞULMASIN"



Siyah-beyazlı takımda Tayyip Talha görev aldığı F.Bahçe ve Giresun maçlarında müthiş performansıyla tam isabet transfer olduğunu gösterdi. Savunmada Saiss ve Emrecan'ın sakatlığında Necip mi, Montero mu forma giyecek merak ediyoruz. İdmanlarda bu mevkii için denemeler yapan teknik direktör Valerien Ismael'in en doğru kararı vereceğine inanıyorum.



Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki karşılaşmalar her zaman zevkli ve çekişmeleri geçmiştir. Umarım bu dev maçta da izleyenler keyifli bir 90 izlerler. Hakemin konuşulmadığı, centilmence bir derbi olmasını diliyorum.





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