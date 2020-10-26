Dev maç öncesi iki yıldızda koronavirüs

İtalya Serie A'da bu akşam Roma ile karşılaşmaya hazırlanan AC Milan'da koronavirüs şoku yaşandı.



Kulüpten yapılan açıklamada Gianluigi Donnarumma ve Jens Petter Hauge'nin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.



Teknik ekipten 3 kişinin de testlerinin pozitif çıktığı bildirildi. Oyuncuların karantinaya alındığı duyuruldu.



Serie A'de lider durumda bulunan AC Milan, ilk 4 maçını da kazanmıştı



