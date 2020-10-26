Dev maç öncesi iki yıldızda koronavirüs

AC Milan, bugün oynanacak Roma maçı öncesinde Gianluigi Donnarumma ve Jens Petter Hauge'nin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler
Dev maç öncesi iki yıldızda koronavirüs
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26 Ekim 2020 14:08
İtalya Serie A'da bu akşam Roma ile karşılaşmaya hazırlanan AC Milan'da koronavirüs şoku yaşandı.

Kulüpten yapılan açıklamada Gianluigi Donnarumma ve Jens Petter Hauge'nin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

Teknik ekipten 3 kişinin de testlerinin pozitif çıktığı bildirildi. Oyuncuların karantinaya alındığı duyuruldu.

Serie A'de lider durumda bulunan AC Milan, ilk 4 maçını da kazanmıştı



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